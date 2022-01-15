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Предстоятель ПЦУ Епіфаній захворів на коронавірус

Субота, 15 січня 2022, 16:15
Предстоятель ПЦУ Епіфаній захворів на коронавірус
Епіфаній, фото з його Фейсбуку

Предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній, що минулого року робив ковід-щеплення, отримав позитивний тест на коронавірус.

Джерело: пресслужба ПЦУ

Деталі: У повідомленні йдеться, що результати тестування стали відомі вдень у суботу, 15 січня.

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Дослівно: "Митрополит Епіфаній отримав підтвердження позитивного тесту на коронавірус. Минулого року предстоятель ПЦУ пройшов повний курс вакцинації.

У зв’язку із захворюванням митрополит Епіфаній перебуватиме на самоізоляції та амбулаторному лікуванні, протягом наступного тижня не буде звершувати богослужінь та приймати відвідувачів".

Українська правда
Теми: Епіфанійкоронавірусцерква
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