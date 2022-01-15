Предстоятель ПЦУ Епифаний заболел коронавирусом

Епифаний, фото из его Фейсбука

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, в прошлом году делавший ковид-прививку, получил положительный тест на коронавирус.

Источник: прессслужба ПЦУ

Детали: В сообщении говорится, что результаты тестирования стали известны днем ​​в субботу, 15 января.

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Дословно: Митрополит Эпифаний получил подтверждение положительного теста на коронавирус. В прошлом году предстоятель ПЦУ прошел полный курс вакцинации.

В связи с заболеванием митрополит Епифаний будет находиться на самоизоляции и амбулаторном лечении, в течение следующей недели не будет совершать богослужения и принимать посетителей".