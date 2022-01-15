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У метро Брюсселя чоловік навмисне штовхнув жінку під колеса потяга

Субота, 15 січня 2022, 16:36
У метро Брюсселя чоловік навмисне штовхнув жінку під колеса потяга
Метро в Брюсселі, фото Aris Oikonomou/AFP/Getty Images

У п’ятницю ввечері в брюссельському метрополітені чоловік навмисно зіштовхнув з перону жінку у ту мить, як на станцію прибував потяг метро.

Джерело: Укрінформ з посиланням на бельгійське видання VRT

Деталі: Жінку зіштовхнули на рейки на брюссельській станції метро Rogier, інцидент трапився 14 січня близько 20-ї години.

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Потяг, який прибував, застосував екстрене гальмування та встиг зупинитися не нашкодивши жінці.

Видання зазначає, що зловмисник намагався втекти з місця події, але був затриманий – оскільки нападник був без захисної маски на обличчі, його швидко ідентифікували. Тепер бельгійські правоохоронні органи проводять розслідування злочину.

Брюссельська транспортна компанія MIVB підтвердила факт інциденту, момент якого був зафіксований камерами безпеки.

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Життя жінки було врятоване завдяки швидкій реакції машиніста, а люди, що були на платформі у той момент, відразу прийшли постраждалій на допомогу.

Через інцидент у метро тимчасово зупинявся рух між станціями у центрі Брюсселя.

Теми: метроБельгіянапад
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