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В метро Брюсселя мужчина умышленно толкнул женщину под колеса поезда

Суббота, 15 января 2022, 16:36
В метро Брюсселя мужчина умышленно толкнул женщину под колеса поезда
Метро в Брюсселе, фото Aris Oikonomou/AFP/Getty Images

В пятницу вечером в брюссельском метрополитене мужчина намеренно столкнул с перрона женщину в тот момент, как на станцию ​​прибывал поезд метро.

Источник: Укринформ со ссылкой на бельгийское издание VRT

Детали: Женщину столкнули на рельсы на брюссельской станции метро Rogier, инцидент произошел 14 января около 20 часов.

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Прибывающий поезд применил экстренное торможение и успел остановиться, не навредив женщине.

Издание отмечает, что злоумышленник пытался скрыться с места происшествия, но был задержан – поскольку он был без защитной маски на лице, его быстро идентифицировали. В настоящее время бельгийские правоохранительные органы проводят расследование преступления.

Брюссельская транспортная компания MIVB подтвердила факт инцидента, момент которого был зафиксирован камерами безопасности.

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Жизнь женщины была спасена благодаря быстрой реакции машиниста, а находившиеся на платформе люди сразу пришли пострадавшей на помощь.

Из-за инцидента в метро временно останавливалось движение между станциями в центре Брюсселя.

Темы: метроБельгиянападение
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