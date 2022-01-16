У синагозі Техасу чоловік захопив заручників

Поліція американського штату Техас веде переговори з чоловіком, який, імовірно, захопив заручників у синагозі в місті Коллівілл.

Джерело: ВВС, Reuters, CNN, The Associated Press, губернатор штату Грег Ебботт у twitter

Деталі: Наразі невідомо, чи озброєний чоловік, і чи є постраждалі.

За повідомленнями ЗМІ, влада веде переговори з чоловіком, який, як повідомляється, взяв людей у заручники в синагозі в Коллівіллі, штат Техас, під час суботніх богослужінь, які транслювалися в прямому ефірі.

Поліція скерувала на місце події спецпідрозділи.

Точна кількість людей, яка перебуває всередині будівлі, невідома, за словами джерела, як пише CNN, у синагозі утримують щонайменше 4 заручників . Проводиться евакуація місцевих жителів.

Дпартамент поліції в Коллівіллі повідомив, що він "проводить операцію SWAT".

Через дві години у відомстві заявили, що ситуація "триває".

"Ми просимо вас і надалі уникати цього району. Ми продовжуватимемо надавати оновлення через соціальні мережі", – йдеться у повідомленні правоохоронців.

Під час прямої трансляції богослужіння було чути, як чоловік сказав: "Подзвоніть моїй сестрі" і "Я помру".

Також він казав: "З Америкою щось не так".

Президент Союзу реформаторського іудаїзму рабин Рік Джейкобс написав у Twitter, що община "дуже вдячна правоохоронним органам, які працюють над звільненням заручників".

Оновлено: Правоохоронці на правах анонімності повідомили, що серед 4-х заручників перебуває і рабин.

Департамент поліції Коллівілля повідомив, що один заручник був звільнений неушкодженим невдовзі після 17:00 в суботу (за місцевим часом).

За словами джерел, чоловік, який утримує заручників, вимагає звільнити пакистанку нейробіолога Аафію Сіддікі, підозрювану у зв'язках з Аль-Каїдою. За словами чиновників, він також сказав, що хотів би з нею поговорити. Сіддікі перебуває у федеральній в'язниці в Техасі.

Усі люди, які були в заручниках у синагозі в Техасі, звільнені неушкодженими, повідомив губернатор штату Грег Ебботт.

"Молитви почуті. Усі заручники живі та в безпеці" – зазначив Ебботт.

За даними Associated Press, чоловік, який утримував заручників, мертвий. Подробиці порятунку заручників і смерті чоловіка поки не розголошуються.