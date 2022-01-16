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В синагоге Техаса мужчина захватил заложников – СМИ

Воскресенье, 16 января 2022, 00:33
фото: The Telegraph

Полиция американского штата Техас ведет переговоры с мужчиной, предположительно захватившим заложников в синагоге в городе Колливилл.

Источник: ВВС, Reuters, CNN, The Associated Press, губернатор штата Грег Эбботт в twitter

Детали: Пока неизвестно, вооружен ли мужчина и есть ли пострадавшие.

По сообщениям СМИ, власти ведут переговоры с мужчиной, который, как сообщается, взял людей в заложники в синагоге в Колливилле, штат Техас, во время субботних богослужений, транслировавшихся в прямом эфире.

Полиция направила на место происшествия спецподразделения.

Точное количество людей, находящихся внутри здания, неизвестно, по словам источника, как пишет CNN, в синагоге содержат не менее 4 заложников. Производится эвакуация местных жителей.

Дпартамент полиции в Колливилле сообщил, что он "проводит операцию SWAT".

Через два часа в ведомстве заявили, что ситуация "длится".

"Мы просим вас и дальше избегать этого района. Мы будем продолжать обновлять через социальные сети", – говорится в сообщении правоохранителей.

Во время прямой трансляции богослужение было слышно, как мужчина сказал: "Позвоните моей сестре" и "Я умру".

Также он говорил: "С Америкой что-то не так".

Президент Союза реформаторского иудаизма раввин Рик Джейкобс написал в Twitter, что община "очень благодарна правоохранительным органам, работающим над освобождением заложников".

Обновлено: Правоохранители на правах анонимности сообщили, что среди 4 заложников находится и раввин.

Департамент полиции Колливилья сообщил, что один заложник был освобожден невредимым вскоре после 17:00 в субботу (по местному времени).

По словам источников, удерживающий заложников мужчина требует освободить пакистанку нейробиолога Аафию Сиддики, подозреваемую в связях с Аль-Каидой. По словам чиновников, он также сказал, что хотел бы с ней поговорить. Сиддики находится в федеральной тюрьме в Техасе.

Все люди, которые были в заложниках в синагоге в Техасе, освобождены невредимыми, сообщил губернатор штата Грег Эбботт.

"Молитвы услышаны. Все заложники живы и в безопасности" – отметил Эбботт.

По данным Associated Press, удерживавший заложников мужчина мертв. Подробности спасения заложников и смерти мужчины пока не разглашаются.

Темы: США


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