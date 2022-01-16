Окупанти розмістили танки і гаубиці з порушенням ліній відведення – СММ ОБСЄ

Місія ОБСЄ виявила в Донецькій та Луганській областях озброєння і військову техніку, розміщені з порушенням ліній відведення і за межами виділених місць зберігання.

Джерело: звіт СММ ОБСЄ

Дослівно: "СММ зафіксувала озброєння, розміщене з порушенням ліній відведення: 26 гаубиць на полігоні поблизу н. п. Бугаївка (непідконтрольний урядові, 37 км на південний захід від Луганська), а також 7 танків на полігоні біля н. п. Новоселівка (непідконтрольний урядові, 31 км на північний схід від Донецька) ".

Деталі: Також спостерігачі Місії повідомляють, що у непідконтрольних урядові районах Донецької та Луганської областей за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання озброєння Місія зафіксувала: