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Окупанти розмістили танки і гаубиці з порушенням ліній відведення – СММ ОБСЄ

Неділя, 16 січня 2022, 06:26
Окупанти розмістили танки і гаубиці з порушенням ліній відведення – СММ ОБСЄ
фото: ОБСЄ

Місія ОБСЄ виявила в Донецькій та Луганській областях озброєння і військову техніку, розміщені з порушенням ліній відведення і за межами виділених місць зберігання.

Джерело: звіт СММ ОБСЄ

Дослівно: "СММ зафіксувала озброєння, розміщене з порушенням ліній відведення: 26 гаубиць на полігоні поблизу н. п. Бугаївка (непідконтрольний урядові, 37 км на південний захід від Луганська), а також 7 танків на полігоні біля н. п. Новоселівка (непідконтрольний урядові, 31 км на північний схід від Донецька) ".

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Деталі: Також спостерігачі Місії повідомляють, що у непідконтрольних урядові районах Донецької та Луганської областей за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання озброєння Місія зафіксувала:

  • 3 зенітні ракетні комплекси;
  • 50 танків;
  • 15 самохідних артилерійських установок;
  • 10 буксируваних артилерійських установок, розміщених на полігонах поблизу н. п. Тернове (57 км на схід від Донецька), Бугаївки, н. п. Шимшинівка (27 км на південний захід від Луганська) та н. п. Міусинськ (62 км на південний захід від Луганська);
  • 6 буксируваних артилерійських установок на території одного об’єкту неподалік н. п. Садовий (57 км на південний захід від Луганська).

Українська правда
Теми: ОБСЄДонбасвійна
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