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Оккупанты разместили танки и гаубицы с нарушением линий отвода – СММ ОБСЕ

Воскресенье, 16 января 2022, 07:26
фото: ОБСЕ

Миссия ОБСЕ обнаружила в Донецкой и Луганской областях вооружение и военную технику, размещенные с нарушением линий отвода и за пределами выделенных мест хранения.

Источник: отчет СММ ОБСЕ

Дословно: "СММ зафиксировала вооружение, размещенное с нарушением линий отвода: 26 гаубиц на полигоне вблизи н. п. Бугаевка (неподконтрольный правительству, 37 км юго-западнее Луганска), а также 7 танков на полигоне возле н. п. Новоселовка (неподконтрольный правительству, 31 км к северо-востоку от Донецка)".

Детали: Также наблюдатели Миссии сообщают, что в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей за линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения Миссия зафиксировала:

  • 3 зенитных ракетных комплекса;
  • 50 танков;
  • 15 самоходных артиллерийских установок;
  • 10 буксируемых артиллерийских установок, размещенных на полигонах вблизи н. п. Терново (57 км к востоку от Донецка), Бугаевки, н. п. Шимшиновка (27 км юго-западнее Луганска) и н. п. Миусинск (62 км юго-западнее Луганска);
  • 6 буксируемых артиллерийских установок на территории одного объекта неподалеку от н. п. Садовый (57 км юго-западнее Луганска).

Украинская правда
Темы: ОБСЕДонбассвойна


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