Оккупанты разместили танки и гаубицы с нарушением линий отвода – СММ ОБСЕ

Миссия ОБСЕ обнаружила в Донецкой и Луганской областях вооружение и военную технику, размещенные с нарушением линий отвода и за пределами выделенных мест хранения.

Источник: отчет СММ ОБСЕ

Дословно: "СММ зафиксировала вооружение, размещенное с нарушением линий отвода: 26 гаубиц на полигоне вблизи н. п. Бугаевка (неподконтрольный правительству, 37 км юго-западнее Луганска), а также 7 танков на полигоне возле н. п. Новоселовка (неподконтрольный правительству, 31 км к северо-востоку от Донецка)".

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Детали: Также наблюдатели Миссии сообщают, что в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей за линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения Миссия зафиксировала: