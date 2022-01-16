Погода: українців попереджають про сильний вітер та сніг

Найближчої доби, 17 січня, в Україні очікується холодна вітряна погода з опадами у вигляді снігу та мокрого снігу.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на Укргідрометцентр, ДСНС

Дослівно ДСНС: "Увага! Попередження про пориви вітру. 17 січня вночі у західних і північних областях, вдень в Україні пориви вітру 17-22 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

У Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях вдень пориви 25-28 м/с (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий)".

Деталі: У ніч на понеділок у північних та західних областях невеликий сніг, вдень по всій Україні, окрім південної частини, помірний сніг, мокрий сніг, на решті території – без істотних опадів.

На дорогах подекуди ожеледиця, вітер південно-західний та західний, вночі пориви 17-22 м/с, у карпатському регіоні 25-28 м/с.

Температура повітря вночі 2-7° морозу, вдень від -2° морозу до +3°, крайньому півдні 5-7° тепла.

У Карпатах сніг, пориви вітру, хуртовина. Температура вночі 7-12° морозу, вдень 3-8° морозу.

У Києві вночі невеликий сніг, удень помірний мокрий сніг, поривчастий вітер. Температура повітря вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.

Погода 17 січня

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві 17 січня найвища температура повітря вдень була зафіксована на позначці +8,7° у 1993 році, а найнижча вночі на позначці -24,9°С у 1940 році.

У вівторок, 18 січня, в Україні очікується невеликий сніг, мокрий сніг. На дорогах країни ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, поривчастий. У ніч на вівторок 3-8° морозу, вдень до -5°, у південних та східних областях вночі 0-5° морозу, вдень близько 0°, у Карпатах вночі та вдень від 8° до 13° морозу.

У Києві – невеликий сніг, 3-7° морозу.