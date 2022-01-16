Погода: украинцев предупреждают о сильном ветре и снеге

В ближайшие сутки, 17 января, в Украине ожидается холодная ветреная погода с осадками в виде снега и мокрого снега.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр, ГСЧС

Дословно ГСЧС: "Внимание! Предупреждение о порывах ветра. 17 января ночью в западных и северных областях, днем в Украине порывы ветра 17-22 м/с (І уровень опасности, желтый).

Во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях днем порывы 25-28 м/с (II уровень опасности, оранжевый)".

Детали: В ночь на понедельник в северных и западных областях небольшой снег, днем по всей Украине, кроме южной части, умеренный снег, мокрый снег, на остальной территории - без существенных осадков.

На дорогах местами гололедица, ветер юго-западный и западный, ночью порывы 17-22 м/с, в карпатском регионе 25-28 м/с.

Температура воздуха ночью 2-7° мороза, днем от -2° мороза до +3°, на крайнем юге 5-7° тепла.

В Карпатах снег, порывы ветра, метель. Температура ночью 7-12° мороза, днем 3-8° мороза.

В Киеве ночью небольшой снег, днем умеренный мокрый снег, порывистый ветер. Температура воздуха ночью 2-4° мороза, днём около 0°.

Погода 17 января

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 17 января самая высокая температура воздуха днем была зафиксирована на отметке +8,7° в 1993 году, а самая низкая ночью на отметке -24,9°С в 1940 году.

Во вторник, 18 января, в Украине ожидается небольшой снег, мокрый снег. На дорогах страны гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, порывистый. В ночь на вторник 3-8° мороза, днем до -5°, в южных и восточных областях ночью 0-5° мороза, днем около 0°, в Карпатах ночью и днём от 8° до 13° мороза.

В Киеве - небольшой снег, 3-7° мороза.