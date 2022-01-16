Кулеба: Путін зупиняється лише там, де його зупиняють

Президент Росії Владімір Путін зупинятиметься тільки там, де його зупиняють, тому Заходу важливо зберігати єдність, попереджати Кремль про наслідки у разі реалізації погроз та продовжувати дипломатичну роботу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів в інтерв’ю німецькому Bild.

На запитання про те, як Заходу реагувати на погрози Путіна, Дмитро Кулеба відповів, що лідер РФ - "майстер нагнітання страху" і зараз сам створив кризу, щоб мати привід вимагати поступок.

"За багато років його (Путіна) модель поведінки вже стала очевидною. Спершу він створює проблеми і кризи, потім запрошує інших разом обговорити їхнє вирішення, і зрештою пропонує рішення, які вимагають поступок від опонентів. Ми все це бачили вже багато-багато разів.

Президент Путін зупиняється лише там, де його зупиняють, він розуміє лише мову сили. Як я вже казав, наша сила — в нашій єдності, тому ми спільно працюємо над подальшим впровадженням трирівневого пакету стримування. Необхідно продовжити демонструвати Росії неприйнятну ціну, яку їй доведеться заплатити за подальшу агресію, водночас залучаючи Москву в дипломатичний процес, примушуючи до дипломатії замість застосування сили", - зазначив Дмитро Кулеба.

На запитання про те, чи стала ситуація України безпечнішою після серії переговорів цього тижня, Кулеба відповів, що поки, на його думку, стратегія Заходу працює.

"Ситуація стала би менш безпечною для України, якби Росії вдалося розділити Захід або змусити Україну та союзників порушити власні фундаментальні принципи. Але Росії не вдалося цього досягти. Тож спільна стратегія стримування працює і зміцнює безпеку в регіоні. Я вірю в силу дипломатії і хотів би наголосити, що всі наші зусилля спрямовані на те, щоб знеохотити Росію від подальшої ескалації та змусити її знизити напругу. Україна прагне миру, безпеки та стабільності для себе та всієї Європи. Безпека України - це безпека Європи", - зауважив він.

Глава МЗС України висловив очікування, що новий уряд Німеччини буде рішуче протистояти російській загрозі та шантажу.

"Жодні бізнес-інтереси чи симпатії до Путіна не варті того, щоб допустити нову криваву війну в Європі. Я впевнений, що наша єдність є нашою колективною суперсилою, коли йдеться про протидію зростаючій агресивності Росії та упередження нової масштабної кризи європейської безпеки", - наголосив він.

Детальніше про підсумки перемовин цього тижня - у статті У НАТО сказали "ні": що змінили та які наслідки матимуть переговори Заходу з РФ.