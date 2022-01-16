Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кулеба: Путин останавливается только там, где его останавливают

Воскресенье, 16 января 2022, 13:10
Кулеба: Путин останавливается только там, где его останавливают
Дмитрий Кулеба, фото из его Facebook

Президент России Владимир Путин будет останавливаться только там, где его останавливают, поэтому Западу важно сохранять единство, предупреждать Кремль о последствиях в случае реализации угроз и продолжать дипломатическую работу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал в интервью немецкому Bild.

На вопрос о том, как Западу реагировать на угрозы Путина, Дмитрий Кулеба ответил, что лидер РФ – "мастер нагнетания страха" и сейчас сам создал кризис, чтобы иметь повод требовать уступок.

Реклама:

"За многие годы его (Путина) модель поведения уже стала очевидной. Сначала он создает проблемы и кризисы, потом приглашает других вместе обсудить их решение, и в конце концов предлагает решения, требующие уступок от оппонентов. Мы все это видели уже много раз.

Президент Путин останавливается только там, где его останавливают, он понимает только язык силы. Как я уже говорил, наша сила в нашем единстве, поэтому мы вместе работаем над дальнейшим внедрением трехуровневого пакета сдерживания. Необходимо продолжить демонстрировать России неприемлемую цену, которую ей придется заплатить за дальнейшую агрессию, в то же время вовлекая Москву в дипломатический процесс, принуждая к дипломатии вместо применения силы", - отметил Дмитрий Кулеба.

На вопрос о том, стало ли положение Украины более безопасным после серии переговоров России и Запада на этой неделе, Кулеба ответил, что пока, по его мнению, стратегия Запада работает.

ВИДЕО ДНЯ

"Ситуация стала бы менее безопасной для Украины, если бы России удалось разделить Запад или заставить Украину и союзников нарушить собственные фундаментальные принципы. Но России не удалось этого достичь. Поэтому общая стратегия сдерживания работает и укрепляет безопасность в регионе. Я верю в силу дипломатии и хотел бы подчеркнуть, что все наши усилия направлены на то, чтобы сдержать Россию от дальнейшей эскалации и заставить её снизить напряжение. Украина хочет мира, безопасности и стабильности для себя и всей Европы. Безопасность Украины - это безопасность Европы", - отметил он.

Глава МИД Украины выразил ожидание, что новое правительство Германии будет решительно противостоять российской угрозе и шантажу.

"Никакие бизнес-интересы или симпатии к Путину не стоят того, чтобы допустить новую кровавую войну в Европе. Я уверен, что наше единство является нашей коллективной суперсилой, когда речь идет о противодействии растущей агрессивности России и предотвращению нового масштабного кризиса европейской безопасности", - подчеркнул он.

Детальнее об итогах переговоров на этой неделе - в статье В НАТО сказали "нет": что изменили и какие последствия будут иметь переговоры Запада с РФ.

Темы: ПутинКулеба ДмитрийРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Путин
Белый дом намекнул, что Пригожина убил Путин
Путин впервые после выдачи ордера на его арест собрался за границу – СМИ
Путин сказал премьеру Индии, что на саммит G20 отправит Лаврова вместо себя
Последние новости
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
21:35
Водители ждут выезда из Польши через Дорогуск более 30 дней
21:19
Инвестировать в Украину выгодно, несмотря на войну: инвесторы объяснили, почему - исследование
Все новости...
Реклама: