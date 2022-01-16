Кулеба: Путин останавливается только там, где его останавливают

Президент России Владимир Путин будет останавливаться только там, где его останавливают, поэтому Западу важно сохранять единство, предупреждать Кремль о последствиях в случае реализации угроз и продолжать дипломатическую работу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал в интервью немецкому Bild.

На вопрос о том, как Западу реагировать на угрозы Путина, Дмитрий Кулеба ответил, что лидер РФ – "мастер нагнетания страха" и сейчас сам создал кризис, чтобы иметь повод требовать уступок.

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"За многие годы его (Путина) модель поведения уже стала очевидной. Сначала он создает проблемы и кризисы, потом приглашает других вместе обсудить их решение, и в конце концов предлагает решения, требующие уступок от оппонентов. Мы все это видели уже много раз.

Президент Путин останавливается только там, где его останавливают, он понимает только язык силы. Как я уже говорил, наша сила в нашем единстве, поэтому мы вместе работаем над дальнейшим внедрением трехуровневого пакета сдерживания. Необходимо продолжить демонстрировать России неприемлемую цену, которую ей придется заплатить за дальнейшую агрессию, в то же время вовлекая Москву в дипломатический процесс, принуждая к дипломатии вместо применения силы", - отметил Дмитрий Кулеба.

На вопрос о том, стало ли положение Украины более безопасным после серии переговоров России и Запада на этой неделе, Кулеба ответил, что пока, по его мнению, стратегия Запада работает.

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"Ситуация стала бы менее безопасной для Украины, если бы России удалось разделить Запад или заставить Украину и союзников нарушить собственные фундаментальные принципы. Но России не удалось этого достичь. Поэтому общая стратегия сдерживания работает и укрепляет безопасность в регионе. Я верю в силу дипломатии и хотел бы подчеркнуть, что все наши усилия направлены на то, чтобы сдержать Россию от дальнейшей эскалации и заставить её снизить напряжение. Украина хочет мира, безопасности и стабильности для себя и всей Европы. Безопасность Украины - это безопасность Европы", - отметил он.

Глава МИД Украины выразил ожидание, что новое правительство Германии будет решительно противостоять российской угрозе и шантажу.

"Никакие бизнес-интересы или симпатии к Путину не стоят того, чтобы допустить новую кровавую войну в Европе. Я уверен, что наше единство является нашей коллективной суперсилой, когда речь идет о противодействии растущей агрессивности России и предотвращению нового масштабного кризиса европейской безопасности", - подчеркнул он.

Детальнее об итогах переговоров на этой неделе - в статье В НАТО сказали "нет": что изменили и какие последствия будут иметь переговоры Запада с РФ.