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Посол України закликає Німеччину допомогти зброєю: "Настав момент істини"

Неділя, 16 січня 2022, 15:19
Німецькі гвинтівки, шоломи та бронежилети, фото Getty Images

Посол України в Німеччині Андрій Мельник напередодні візиту міністерки закордонних справ Анналени Бербок до Києва закликав Берлін переглянути політику щодо ненадання оборонних озброєнь Україні.

Джерело: звернення дипломата опублікувало видання Zeit, повідомляє Укрінформ

Пряма мова: "Люди в Україні вкрай розчаровані. Тепер настав момент істини, (який має показати - УП), хто справжній друг".

Деталі: За словами Мельника, українці усвідомлюють, що коаліційна угода нового уряду ФРН передбачає обмежувальну політику щодо експорту озброєнь, яка не допускає поставок зброї у кризові райони. Водночас український посол наголосив, що "цей політичний документ не є Біблією, а світ зараз стоїть перед найбільшою небезпекою війни у центрі Європи, найгіршої з 1945 року".

Дипломат підкреслив, що українці мають святе право на самооборону, а також нагадав, що у німецькому кримінальному законодавстві передбачений злочин "ненадання допомоги". За його словами, той самий основний принцип діє і в міждержавних відносинах.

Пряма мова: "Тому ми звертаємося до уряду Німеччини, особисто до міністра закордонних справ Бербок з закликом терміново допомогти Україні необхідним оборонним озброєнням. Це необхідно і з моральної, і з людської точок зору".

Нагадаємо:

  • З огляду на напруженість між Україною та Росією у правлячій коаліції Німеччини зростає готовність підтримати Київ певними військовими товарами.
  • Глава МЗС Німеччини 17 січня має зустрітися в Києві з президентом України Володимиром Зеленським та главою українського МЗС Дмитром Кулебою. Наступного дня у неї заплановано зустріч у Москві з міністром закордонних справ РФ Сергеєм Лавровим для обговорення питань безпеки і деескалації українсько-російського конфлікту.

Теми: зброяНімеччинаУкраїнаРосіявійна
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