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Посол Украины призывает Германию помочь оружием: "Настал момент истины"

Воскресенье, 16 января 2022, 15:19
Немецкие винтовки, шлемы и бронежилеты, фото Getty Images

Посол Украины в Германии Андрей Мельник накануне визита министра иностранных дел Анналены Бербок в Киев призвал Берлин пересмотреть политику по поводу непредоставления оборонных вооружений Украине.

Источник: обращение дипломата в издании Zeit, которое цитирует Укринформ

Прямая речь: "Люди в Украине крайне разочарованы. Теперь настал момент истины, (который должен показать – УП), кто настоящий друг".

Детали: По словам Мельника, украинцы отдают себе отчет, что коалиционное соглашение нового правительства Германии предусматривает ограничительную политику по экспорту вооружений, не допускающую поставок оружия в кризисные районы. В то же время, украинский посол подчеркнул, что "этот политический документ не является Библией, а мир сейчас стоит перед самой большой опасностью войны в центре Европы, самой страшной с 1945 года".

Дипломат подчеркнул, что украинцы имеют святое право на самооборону, а также напомнил, что в немецком уголовном законодательстве предусмотрено преступление "неоказание помощи". По его словам, тот же основной принцип действует и в межгосударственных отношениях.

Прямая речь: "Поэтому мы обращаемся к правительству Германии, лично к министру иностранных дел Бербок с призывом срочно помочь Украине необходимым оборонным вооружением. Это необходимо и с нравственной, и с человеческой точек зрения".

Напомним:

  • Учитывая напряженность между Украиной и Россией в правящей коалиции Германии, растет готовность поддержать Киев определенными военными товарами.
  • Глава МИД Германии 17 января должен встретиться в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой украинского МИД Дмитрием Кулебой. На следующий день у нее запланирована встреча в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым для обсуждения вопросов безопасности и деэскалации украино-российского конфликта.

Темы: оружиеГерманияУкраинаРосcиявойна


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