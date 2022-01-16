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Бажання України вступити в НАТО є наслідком дій самої Росії - Кулеба

Неділя, 16 січня 2022, 15:02

Росія висунула до НАТО вимогу не розширюватися і не приймати до Альянсу нових східних членів, але бажання цих країн - у тому числі України - приєднатись до НАТО є результатом дій самої Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав в інтерв’ю німецькому Bild.

"НАТО – це оборонний альянс, і він не тягне жодну країну до свого складу примусово. Парадокс в тому, що саме дії Росії мотивують сусідні з нею країни прагнути колективної безпеки в НАТО. Протягом десятиліть Росія створювала пояс конфліктів вздовж своїх кордонів і в тій чи іншій формі підривала безпеку майже всіх сусідніх країн. Якщо Путін хоче знати, чому його сусіди прагнуть вступити в НАТО, йому достатньо подивитися в дзеркало", - наголосив Дмитро Кулеба.

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Він підкреслив, що рішення про вступ до Альянсу має приймати тільки країна, про яку йдеться, і 30 держав-союзників, і Україна свій вибір давно зробила. 

Дмитро Кулеба зауважив, що під час серії останніх переговорів євроатлантична спільнота показала Росії, що вона непохитно стоїть на боці України і нелегітимні російські ультиматуми відхилили. 

"Росії не вдалося розділити Захід, розмовляючи зі США через голови України та загалом Європи... Нині важливо, що буде відбуватися далі", - зазначив він.

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За його словами, якщо у Кремлі справді не планують нових військових дій, як стверджують публічно, то мають продовжити діалог в усталених форматах.

Дмитро Кулеба в інтерв'ю також наголосив, що президент РФ Владімір Путін розуміє тільки мову сили і зупиняється тільки там, де його зупиняють.

Детальніше про підсумки перемовин цього тижня - у статті У НАТО сказали "ні": що змінили та які наслідки матимуть переговори Заходу з РФ.

Дивіться також нове відео від ЄвроПравди - Русофобія у Казахстані, програш в НАТО. Чого чекати від Росії після цього тижня?

Теми: НАТОУкраїнаКулеба ДмитроРосія
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