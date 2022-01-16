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Желание Украины вступить в НАТО является результатом действий самой России - Кулеба

Воскресенье, 16 января 2022, 16:02

Россия выдвинула требование к НАТО не расширяться и не принимать в Альянс новых восточных членов, но желание этих стран - в том числе Украины - присоединиться к НАТО является результатом действий самой России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал в интервью немецкому Bild.

"НАТО – это оборонный альянс, и он не тянет ни одну страну в свой состав принудительно. Парадокс в том, что именно действия России мотивируют соседствующие с ней страны стремиться к коллективной безопасности в НАТО. В течение десятилетий Россия создавала пояс конфликтов вдоль своих границ и в той или иной форме подрывала безопасность почти всех соседних стран. Если Путин хочет знать, почему соседи стремятся вступить в НАТО, ему достаточно посмотреть в зеркало", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Он подчеркнул, что решение о вступлении в Альянс должна принимать только страна, о которой идет речь, и 30 государств-союзников, и Украина свой выбор давно сделала.

Дмитрий Кулеба отметил, что во время серии последних переговоров евроатлантическое сообщество показало России, что оно твердо стоит на стороне Украины и нелегитимные российские ультиматумы отклонили.

"России не удалось разделить Запад, разговаривая с США "через голову" Украины и в целом Европы... Сейчас важно, что будет происходить дальше", - отметил он.

По его словам, если в Кремле действительно не планируют новых военных действий, как утверждают публично, то должны продолжить диалог в устоявшихся форматах.

Дмитрий Кулеба в интервью также подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин понимает только язык силы и останавливается только там, где его останавливают.

Детальнее об итогах переговоров на этой неделе - в статье В НАТО сказали "нет": что изменили и какие последствия будут иметь переговоры Запада с РФ.

Темы: НАТОУкраинаКулеба ДмитрийРосcия


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