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Німеччина: кандидат у лідери ХДС висловився проти відключення Росії від SWIFT

Неділя, 16 січня 2022, 18:51
ФРІДРІХ МЕРЦ, ФОТО: GETTYIMAGES

Корпоративний юрист Фрідріх Мерц, який найімовірніше стане новим лідером Християнсько-демократичного союзу після січневих виборів, застеріг від потенційного відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT - що пропонують серед жорстких санкцій Заходу у разі нової агресії проти України - заявиши, що це надто сильно вдарить також по німецькій і світовій економіці.

Таку думку він висловив у коментарі dpa, повідомляє "Європейська правда".

"Якщо задіяти SWIFT, це може стати "атомною бомбою"... Це вдарить по Росії, але серйозно зашкодить і нам", - сказав Фрідріх Мерц.  

За його словами, відключення Росії від SWIFT вдарить не тільки по торгівлі Росії з європейськими країнами, а й глобальній торгівлі, і такий крок "фактично зламав би хребет міжнародної платіжної системи". 

При цьому, Фрідріх Мерц повторив свої слова про те, що в умовах російських погроз прагнення України купувати зброю у країн Заходу для самооборони є абсолютно легітимним.

"Саме розгортання (російських військ) на східному кордоні України створює велику загрозу для неї, тож я дуже добре можу зрозуміти це бажання", - зауважив Мерц. Проте, додав він, важливо, щоб у цьому питанні Європа діяла з єдиним підходом і потрібно погодити цю позицію. 

Він також критично висловився про російський газопровід "Північний потік-2".

"У світі навряд чи є більш політичний проєкт в енергетиці, ніж цей газопровід. Тож, пане канцлер, припиняйте повторювати цю історію", - сказав Фрідріх Мерц, маючи на увазі позицію Олафа Шольца щодо ПП2.  

Він зазначив, що питання про запуск газопроводу є юридичним питанням, що має вирішуватися через відповідні установи ЄС. За його словами, оскільки проєкт вже завершений, було б більш правильно таки запустити його, але тільки якщо Росія виконуватиме свої зобов’язання щодо постачання газу перед Україною та Польщею. Мерц наголосив, що шантажу цих країн Кремлем не можна допустити.  

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Теми: НімеччинаРосія
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