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Германия: кандидат в лидеры ХДС высказался против отключения России от SWIFT

Воскресенье, 16 января 2022, 17:51
Германия: кандидат в лидеры ХДС высказался против отключения России от SWIFT
ФРИДРИГ МЕРЦ, ФОТО: GETTYIMAGES

Корпоративный юрист Фридрих Мерц, который вероятнее всего возглавит Христианско-демократический союз после январских выборов, предостерег от потенциального отключения России от международной платежной системы SWIFT - что предлагают среди жестких санкций Запада в случае новой агрессии против Украины - заявив, что это станет сильным ударом также для немецкой и мировой экономики.

Такое мнение он высказал в комментарии dpa, сообщает "Европейская правда".

"Если задействовать SWIFT, это может стать "атомной бомбой"... Это ударит по России, но серьезно повредит и нам", - сказал Фридрих Мерц.

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По его словам, отключение России от SWIFT ударит не только по торговле России с европейскими странами, но и по глобальной торговле, и такой шаг "фактически сломал бы позвоночник международной платежной системы".

При этом, Фридрих Мерц повторил свои слова о том, что в условиях российских угроз желание Украины покупать оружие у стран Запада для самообороны абсолютно легитимно.

"Развертывание (российских войск) на восточной границе Украины создает большую угрозу для нее, так что я очень хорошо могу понять это желание", - отметил Мерц. Однако, добавил он, важно, чтобы в этом вопросе Европа действовала с единым подходом и нужно согласовать эту позицию.

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Он также критически высказался о российском газопроводе "Северный поток-2".

"В мире вряд ли есть более политический проект в энергетике, чем этот газопровод. Поэтому, господин канцлер, прекращайте повторять эту историю", - сказал Фридрих Мерц, имея в виду позицию Олафа Шольца по ПП2.

Он отметил, что вопрос о запуске газопровода является юридическим вопросом, который должен быть решен через соответствующие учреждения ЕС. По его словам, поскольку проект уже завершен, было бы более правильно запустить его, но только если Россия будет выполнять свои обязательства по поставкам газа перед Украиной и Польшей. Мерц подчеркнул, что шантажа этих стран Кремлем нельзя допустить.

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Темы: ГерманияРосcия
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