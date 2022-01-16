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На Львівщині за добу травмувалися 5 лижників, з яких 4 дітей

Неділя, 16 січня 2022, 19:06
фото ДСНС

На Львівщині за добу 15 січня рятувальники надали допомогу 5 травмованим туристам-лижникам, з них 4 дітям.

Джерело: ДСНС Львівської області

Деталі: Так, на горі Тростян надано допомогу 2 травмованим туристам-лижникам (діти 2007 та 2013 років народження).

На горі Високий Верх надано допомогу 2 травмованим туристам-лижникам, з них 1 дитина 2016 року народження.

На горі Політехнік надавалась допомога дитині 2007 року народження.

Рятувальники надали потерпілим домедичну допомогу та спустили до підніжжя гір, де передали медикам для надання подальшої допомоги.

У ДСНС нагадали про правила безпечного катання на гірськолижних трасах:

  • дотримуйтесь безпечної швидкості, яка дасть вам час для додаткового маневру щоб уникнути зіткнення;
  • не зловживайте спиртними напоями під час катання, адже час реакції зменшується в рази;
  • одягайте захисне спорядження;
  • не з’їжджайте з трас.

Українська правда
Теми: ЛьвівщинаДСНС
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