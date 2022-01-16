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На Львівщині за добу травмувалися 5 лижників, з яких 4 дітей

Неділя, 16 січня 2022, 18:06
На Львівщині за добу травмувалися 5 лижників, з яких 4 дітей
фото ДСНС

На Львівщині за добу 15 січня рятувальники надали допомогу 5 травмованим туристам-лижникам, з них 4 дітям.

Джерело: ДСНС Львівської області

Деталі: Так, на горі Тростян надано допомогу 2 травмованим туристам-лижникам (діти 2007 та 2013 років народження).

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На горі Високий Верх надано допомогу 2 травмованим туристам-лижникам, з них 1 дитина 2016 року народження.

На горі Політехнік надавалась допомога дитині 2007 року народження.

Рятувальники надали потерпілим домедичну допомогу та спустили до підніжжя гір, де передали медикам для надання подальшої допомоги.

ВІДЕО ДНЯ

У ДСНС нагадали про правила безпечного катання на гірськолижних трасах:

  • дотримуйтесь безпечної швидкості, яка дасть вам час для додаткового маневру щоб уникнути зіткнення;
  • не зловживайте спиртними напоями під час катання, адже час реакції зменшується в рази;
  • одягайте захисне спорядження;
  • не з’їжджайте з трас.

Українська правда
Теми: ЛьвівщинаДСНС
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