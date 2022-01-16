На Львівщині за добу травмувалися 5 лижників, з яких 4 дітей

На Львівщині за добу 15 січня рятувальники надали допомогу 5 травмованим туристам-лижникам, з них 4 дітям.

Джерело: ДСНС Львівської області

Деталі: Так, на горі Тростян надано допомогу 2 травмованим туристам-лижникам (діти 2007 та 2013 років народження).

На горі Високий Верх надано допомогу 2 травмованим туристам-лижникам, з них 1 дитина 2016 року народження.

На горі Політехнік надавалась допомога дитині 2007 року народження.

Рятувальники надали потерпілим домедичну допомогу та спустили до підніжжя гір, де передали медикам для надання подальшої допомоги.

У ДСНС нагадали про правила безпечного катання на гірськолижних трасах: