На Львівщині за добу травмувалися 5 лижників, з яких 4 дітей
Неділя, 16 січня 2022, 19:06
На Львівщині за добу 15 січня рятувальники надали допомогу 5 травмованим туристам-лижникам, з них 4 дітям.
Джерело: ДСНС Львівської області
Деталі: Так, на горі Тростян надано допомогу 2 травмованим туристам-лижникам (діти 2007 та 2013 років народження).
На горі Високий Верх надано допомогу 2 травмованим туристам-лижникам, з них 1 дитина 2016 року народження.
На горі Політехнік надавалась допомога дитині 2007 року народження.
Рятувальники надали потерпілим домедичну допомогу та спустили до підніжжя гір, де передали медикам для надання подальшої допомоги.
У ДСНС нагадали про правила безпечного катання на гірськолижних трасах:
- дотримуйтесь безпечної швидкості, яка дасть вам час для додаткового маневру щоб уникнути зіткнення;
- не зловживайте спиртними напоями під час катання, адже час реакції зменшується в рази;
- одягайте захисне спорядження;
- не з’їжджайте з трас.
Українська правда