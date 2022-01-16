На Львовщине за сутки травмировались 5 лыжников, из которых 4 детей

Во Львовской области за сутки 15 января спасатели оказали помощь 5 травмированным туристам-лыжникам, из них 4 детям.

Источник: ГСЧС Львовской области

Детали: Так, на горе Тростян оказана помощь 2 травмированным туристам-лыжникам (дети 2007 и 2013 годов рождения).

На горе Высокий Верх оказана помощь 2 травмированным туристам-лыжникам, из них 1 ребенок 2016 года.

На горе Политехник оказывалась помощь ребенку 2007 года рождения.

Спасатели предоставили пострадавшим домедицинскую помощь и спустили к подножию гор, где передали медикам для предоставления дальнейшей помощи.

В ГСЧС напомнили о правилах безопасного катания на горнолыжных трассах: