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На Львовщине за сутки травмировались 5 лыжников, из которых 4 детей

Воскресенье, 16 января 2022, 18:06
На Львовщине за сутки травмировались 5 лыжников, из которых 4 детей
фото ГСЧС

Во Львовской области за сутки 15 января спасатели оказали помощь 5 травмированным туристам-лыжникам, из них 4 детям.

Источник: ГСЧС Львовской области

Детали: Так, на горе Тростян оказана помощь 2 травмированным туристам-лыжникам (дети 2007 и 2013 годов рождения).

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На горе Высокий Верх оказана помощь 2 травмированным туристам-лыжникам, из них 1 ребенок 2016 года.

На горе Политехник оказывалась помощь ребенку 2007 года рождения.

Спасатели предоставили пострадавшим домедицинскую помощь и спустили к подножию гор, где передали медикам для предоставления дальнейшей помощи.

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В ГСЧС напомнили о правилах безопасного катания на горнолыжных трассах:

  • соблюдайте безопасную скорость, которая даст вам время для дополнительного маневра во избежание столкновения;
  • не злоупотребляйте спиртными напитками во время катания, ведь время реакции уменьшается в разы;
  • надевайте защитное снаряжение;
  • не съезжайте с трасс.

Украинская правда
Темы: ЛьвовщинаГСЧС
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