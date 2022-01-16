На Львовщине за сутки травмировались 5 лыжников, из которых 4 детей
Воскресенье, 16 января 2022, 18:06
Во Львовской области за сутки 15 января спасатели оказали помощь 5 травмированным туристам-лыжникам, из них 4 детям.
Источник: ГСЧС Львовской области
Детали: Так, на горе Тростян оказана помощь 2 травмированным туристам-лыжникам (дети 2007 и 2013 годов рождения).
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На горе Высокий Верх оказана помощь 2 травмированным туристам-лыжникам, из них 1 ребенок 2016 года.
На горе Политехник оказывалась помощь ребенку 2007 года рождения.
Спасатели предоставили пострадавшим домедицинскую помощь и спустили к подножию гор, где передали медикам для предоставления дальнейшей помощи.
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В ГСЧС напомнили о правилах безопасного катания на горнолыжных трассах:
- соблюдайте безопасную скорость, которая даст вам время для дополнительного маневра во избежание столкновения;
- не злоупотребляйте спиртными напитками во время катания, ведь время реакции уменьшается в разы;
- надевайте защитное снаряжение;
- не съезжайте с трасс.
Украинская правда