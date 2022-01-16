Facebook заблокував сторінку делегації РФ у Відні, Росія заявила про цензуру

Соціальна мережа Facebook 14 січня заблокувала офіційну сторінку делегації РФ на переговорах у Відні з питань військової безпеки.

Джерело: керівник російської делегації Костянтин Гаврилов у коментарі ТАСС, Інтерфакс із посиланням на Роскомнагляд

Пряма мова Гаврилова: "У п'ятницю Facebook забанив сторінку делегації, пославшись на заборонений контент".

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Деталі: За його словами, представники делегації репостили на своїй сторінці в цій соціальній мережі лише заяви керівництва Росії та МЗС РФ. У зв'язку з цим делегація має намір звернутися до керівництва ОБСЄ, щоб вказати на проблему.

✈️ 🇦🇹 Российская делегация прибыла в Вену на новый переговорный раунд.



📑‼️ Работа начинается с восстановления нашего аккаунта в #Facebook, заблокированного «на волне» постов по #ГарантииБезопасности.



⭕️ @facebookapp, как насчёт свободы слова и плюрализма мнений? pic.twitter.com/DSNq4owCmk — Russian Arms Control Delegation in Vienna (@armscontrol_rus) January 16, 2022

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Пізніше Роскомнагляд зажадав від Facebook негайно відновити доступ без обмежень до офіційної сторінки делегації РФ на переговорах у Відні та відзвітувати про причини введення обмежень.

Листа з цими вимогами Роскомнагляд направив на адресу американської компанії Meta Platforms, що володіє соцмережею Facebook, 16 січня.

У листі наголошується, що "дані дії адміністрації соцмережі Facebook порушують ключові принципи вільного розповсюдження інформації, безперешкодного доступу до неї".

"Відомство вважає це актом цензури, що згідно з російською Конституцією заборонено", - зазначає прес-служба.