Facebook заблокировал страницу делегации РФ в Вене, Россия заявила о цензуре

Социальная сеть Facebook 14 января заблокировала официальную страницу делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности.

Источник: руководитель российской делегации Константин Гаврилов в комментарии ТАСС, Интерфакс со ссылкой на Роскомнадзор

Прямая речь Гаврилова: "В пятницу Facebook забанил страничку делегации, сославшись на запрещенный контент".

Детали: По его словам, представители делегации репостили на своей странице в этой социальной сети только заявления руководства России и МИД РФ. В этой связи делегация намерена обратиться к руководству ОБСЕ, чтобы указать на проблему.

✈️ 🇦🇹 Российская делегация прибыла в Вену на новый переговорный раунд.



📑‼️ Работа начинается с восстановления нашего аккаунта в #Facebook, заблокированного «на волне» постов по #ГарантииБезопасности.



⭕️ @facebookapp, как насчёт свободы слова и плюрализма мнений? pic.twitter.com/DSNq4owCmk — Russian Arms Control Delegation in Vienna (@armscontrol_rus) January 16, 2022

Позже Роскомнадзор потребовал от Facebook незамедлительно восстановить доступ без ограничений к официальной странице делегации РФ на переговорах в Вене и отчитаться о причинах введения ограничений.

Письмо с данными требованиями Роскомнадзор направил в адрес американской компании Meta Platforms, которая владеет соцсетью Facebook, 16 января.

В письме отмечается, что "данные действия администрации соцсети Facebook нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней".

"Ведомство считает это актом цензуры, что согласно российской Конституции запрещено", - отмечает пресс-служба.