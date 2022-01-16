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Facebook заблокировал страницу делегации РФ в Вене, Россия заявила о цензуре

Воскресенье, 16 января 2022, 22:00
LightRocket via Getty Images

Социальная сеть Facebook 14 января заблокировала официальную страницу делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности.

Источник: руководитель российской делегации Константин Гаврилов в комментарии ТАСС, Интерфакс со ссылкой на Роскомнадзор

Прямая речь Гаврилова: "В пятницу Facebook забанил страничку делегации, сославшись на запрещенный контент".

Детали: По его словам, представители делегации репостили на своей странице в этой социальной сети только заявления руководства России и МИД РФ. В этой связи делегация намерена обратиться к руководству ОБСЕ, чтобы указать на проблему.

Позже Роскомнадзор потребовал от Facebook незамедлительно восстановить доступ без ограничений к официальной странице делегации РФ на переговорах в Вене и отчитаться о причинах введения ограничений.

Письмо с данными требованиями Роскомнадзор направил в адрес американской компании Meta Platforms, которая владеет соцсетью Facebook, 16 января.

В письме отмечается, что "данные действия администрации соцсети Facebook нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней".

"Ведомство считает это актом цензуры, что согласно российской Конституции запрещено", - отмечает пресс-служба.

Темы: Росcиясоцсети


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