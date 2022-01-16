Канада не радить громадянам їхати в Україну через агресію РФ
Канада радить своїм громадянам уникати несуттєвих поїздок до України через агресію Росії.
Джерело: рекомендації уряду Канади для мандрівників
We have changed the risk level for #Ukraine to “avoid non-essential travel” due to ongoing Russian aggression and military buildup in and around the country. More info: https://t.co/1jXZyy0NV6 pic.twitter.com/K1m2fQv0D2— Travel.gc.ca (@TravelGoC) January 16, 2022
Деталі: В уряді зазначили, що змінили рівень ризику для України.
Дослівно: "Уникайте несуттєвих поїздок в Україну через триваючу російську агресію, а також нарощування військової потужності в країні й навколо неї".
Більше деталей: Уряд Канади також радить уникати будь-яких поїздок в окупований Росією Крим, у тому числі транзитом через аеропорти Севастополя та Сімферополя.
"Канада не визнає контроль Росії над Кримом. Наші можливості щодо надання консульської допомоги канадцям у Криму вкрай обмежені", - йдеться у тексті.
Крім того, канадцям радять уникати будь-яких поїздок на територію ОРДЛО та прилеглі райони на підконтрольній території в межах 20 км від лінії зіткнення.