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Канада не радить громадянам їхати в Україну через агресію РФ

Неділя, 16 січня 2022, 21:46
Канада не радить громадянам їхати в Україну через агресію РФ
NurPhoto via Getty Images

Канада радить своїм громадянам уникати несуттєвих поїздок до України через агресію Росії.

Джерело: рекомендації уряду Канади для мандрівників

Деталі: В уряді зазначили, що змінили рівень ризику для України.

Дослівно: "Уникайте несуттєвих поїздок в Україну через триваючу російську агресію, а також нарощування військової потужності в країні й навколо неї".

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Більше деталей: Уряд Канади також радить уникати будь-яких поїздок в окупований Росією Крим, у тому числі транзитом через аеропорти Севастополя та Сімферополя.

"Канада не визнає контроль Росії над Кримом. Наші можливості щодо надання консульської допомоги канадцям у Криму вкрай обмежені", - йдеться у тексті.

Крім того, канадцям радять уникати будь-яких поїздок на територію ОРДЛО та прилеглі райони на підконтрольній території в межах 20 км від лінії зіткнення.

Українська правда
Теми: КанадаРосіятуризм
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