Канада не советует гражданам ехать в Украину из-за агрессии РФ

Канада советует своим гражданам избегать несущественных поездок в Украину из-за агрессии России.

Источник: рекомендации для путешественников правительства Канады

We have changed the risk level for #Ukraine to “avoid non-essential travel” due to ongoing Russian aggression and military buildup in and around the country. More info: https://t.co/1jXZyy0NV6 pic.twitter.com/K1m2fQv0D2 — Travel.gc.ca (@TravelGoC) January 16, 2022

Детали: В правительстве отметили, что изменили уровень риска для Украины.

Дословно: "Избегайте несущественных поездок в Украину из-за продолжающейся российской агрессии и наращивания военной мощи в стране и вокруг нее".

Больше деталей: Правительство Канады также советует избегайте любых поездок в оккупированный Россией Крым, в том числе транзитом через аэропорты Севастополя и Симферополя.

"Канада не признает контроль России над Крымом. Наши возможности по оказанию консульской помощи канадцам в Крыму крайне ограничены", - говорится в тексте.

Кроме того, канадцам советуют избегать любых поездок на территорию ОРДЛО и в прилегающие районы на подконтрольной территории в пределах 20 км от линии соприкосновения.