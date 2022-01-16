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Канада не советует гражданам ехать в Украину из-за агрессии РФ

Воскресенье, 16 января 2022, 21:46
Канада не советует гражданам ехать в Украину из-за агрессии РФ
NurPhoto via Getty Images

Канада советует своим гражданам избегать несущественных поездок в Украину из-за агрессии России.

Источник: рекомендации для путешественников правительства Канады

Детали: В правительстве отметили, что изменили уровень риска для Украины.

Дословно: "Избегайте несущественных поездок в Украину из-за продолжающейся российской агрессии и наращивания военной мощи в стране и вокруг нее".

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Больше деталей: Правительство Канады также советует избегайте любых поездок в оккупированный Россией Крым, в том числе транзитом через аэропорты Севастополя и Симферополя.

"Канада не признает контроль России над Крымом. Наши возможности по оказанию консульской помощи канадцам в Крыму крайне ограничены", - говорится в тексте.

Кроме того, канадцам советуют избегать любых поездок на территорию ОРДЛО и в прилегающие районы на подконтрольной территории в пределах 20 км от линии соприкосновения.

Украинская правда
Темы: КанадаРосcиятуризм
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