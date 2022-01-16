Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Канада не советует гражданам ехать в Украину из-за агрессии РФ

Воскресенье, 16 января 2022, 22:46
NurPhoto via Getty Images

Канада советует своим гражданам избегать несущественных поездок в Украину из-за агрессии России.

Источник: рекомендации для путешественников правительства Канады

Детали: В правительстве отметили, что изменили уровень риска для Украины.

Дословно: "Избегайте несущественных поездок в Украину из-за продолжающейся российской агрессии и наращивания военной мощи в стране и вокруг нее".

Больше деталей: Правительство Канады также советует избегайте любых поездок в оккупированный Россией Крым, в том числе транзитом через аэропорты Севастополя и Симферополя.

"Канада не признает контроль России над Крымом. Наши возможности по оказанию консульской помощи канадцам в Крыму крайне ограничены", - говорится в тексте.

Кроме того, канадцам советуют избегать любых поездок на территорию ОРДЛО и в прилегающие районы на подконтрольной территории в пределах 20 км от линии соприкосновения.

Украинская правда
Темы: КанадаРосcиятуризм


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоВ Украину из Британии прибыли противотанковые средства – Минобороны

фото, видеоСемья Зеленского тайно отдыхала на Сейшелах, пока он был в Карпатах – расследование УП

картаРоссия готовит провокацию на Крещение возле Донецка – правительственные эксперты

Новости 18 января: визит госсекретаря США в Украину, оружие от Великобритании

Россия готова начать вторжение в Украину в любой момент – Белый дом

фото, обновлено от 15:17Самолеты не могли сесть в "Жулянах", их отправляли во Львов

Все новости...
Канада
США и Канада обсудили "последствия" для России в случае вторжения в Украину
Глава МИД Канады посетит Украину
Канадская провинция Квебек будет взимать "налог на здоровье" с невакцинированных
Последние новости
05:45
Кибератака в Украине: чем "взламывали" госсайты – официальная версия
04:53
В Британии – самый высокий показатель смертности от Covid с февраля прошлого года
03:54
США готовы предоставить Украине "дополнительную поддержку" в сфере безопасности – Пентагон
02:50
За неделю заболеваемость Covid в мире возросла на 20% – ВОЗ
01:57
Токаев отменил чрезвычайное положение в Казахстане
00:59
фотоВ Украину из Британии прибыли противотанковые средства – Минобороны
00:35
На Донбассе расследуют гибель военного, основная версия – снова самоубийство
23:42
фото, видеоСемья Зеленского тайно отдыхала на Сейшелах, пока он был в Карпатах – расследование УП
22:16
Госдеп введет санкции против российских боевиков на этой неделе – американские СМИ
21:41
Глава МИД Канады прокомментировала возможность предоставления оружия Украине
Все новости...