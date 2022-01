Канада не советует гражданам ехать в Украину из-за агрессии РФ

Канада советует своим гражданам избегать несущественных поездок в Украину из-за агрессии России.

Источник: рекомендации для путешественников правительства Канады

We have changed the risk level for #Ukraine to “avoid non-essential travel” due to ongoing Russian aggression and military buildup in and around the country. More info: https://t.co/1jXZyy0NV6 pic.twitter.com/K1m2fQv0D2