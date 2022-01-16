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Данія додатково виділить 22 мільйони євро на безпеку України

Неділя, 16 січня 2022, 22:46
Данія додатково виділить 22 мільйони євро на безпеку України
Дмитро Кулеба, фото з Facebook

Данія додатково виділить 22 мільйони євро на посилення сектору безпеки України.

Джерело: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter

Дослівно: "Вдячний колезі та другу Йеппе Кофоду за його вчасний візит на Донбас, який свідчить про солідарність Данії з Україною на тлі неприйнятних погроз з боку Росії.

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Високо ціную рішення виділити додаткові 22 млн євро на посилення сектору безпеки України. Це вияв справжньої дружби".

Що передувало: Раніше анонсувалося, що міністр закордонних справ Королівства Данія Йеппе Кофод цими вихідними відвідає Україну та вирушить на лінію зіткнення на Донбасі. У МЗС зазначали, що його візит має на меті засвідчити підтримку України з боку Данії на тлі агресивних дій Росії.

Українська правда
Теми: Даніягроші
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