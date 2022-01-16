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Дания дополнительно выделит 22 миллиона евро на безопасность Украины

Воскресенье, 16 января 2022, 22:46
Дания дополнительно выделит 22 миллиона евро на безопасность Украины
Дмитрий Кулеба, фото с Facebook

Дания дополнительно выделит 22 миллиона евро на усиление сектора безопасности Украины.

Источник: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter

Дословно: "Благодарен коллеге и другу Йеппе Кофоду за его своевременный визит на Донбасс, свидетельствующий о солидарности Дании с Украиной на фоне неприемлемых угроз со стороны России.

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Высоко ценю решение выделить дополнительные 22 млн евро на усиление сектора безопасности Украины. Это проявление настоящей дружбы".

Что предшествовало: Ранее анонсировалось, что министр иностранных дел Королевства Дания Йеппе Кофод в эти выходные посетит Украину и отправится на линию столкновения на Донбассе. В МИД отмечали, что его визит призван подтвердить поддержку Украины со стороны Дании на фоне агрессивных действий России.

Украинская правда
Темы: Данияденьги
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