На Полтавщині палає АЗС: мікроавтобус врізався у цистерну з газом

16 січня о 22:10 у Кременчуці внаслідок ДТП мікроавтобус зіткнувся з газовою ємністю на АЗС "Мотто", в результаті чого заправка спалахнула і горить разом з мікроавтобусом.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій у Telegram

Деталі: Станом на 23:00 горить газовий модуль і автівка. До гасіння АЗС залучено 28 осіб та 8 одиниць техніки ДСНС.

Загрози розповсюдження пожежі на ємності з пальним автозаправки немає.

Працюють водяні стволи на гасіння та захист.