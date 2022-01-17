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На Полтавщині палає АЗС: мікроавтобус врізався у цистерну з газом

Понеділок, 17 січня 2022, 01:12

16 січня о 22:10 у Кременчуці внаслідок ДТП мікроавтобус зіткнувся з газовою ємністю на АЗС "Мотто", в результаті чого заправка спалахнула і горить разом з мікроавтобусом.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій у Telegram

Деталі: Станом на 23:00 горить газовий модуль і автівка. До гасіння АЗС залучено 28 осіб та 8 одиниць техніки ДСНС.

Загрози розповсюдження пожежі на ємності з пальним автозаправки немає.

 

Працюють водяні стволи на гасіння та захист.

Українська правда
Теми: пожежаПолтавська областьнадзвичайна подіятранспортДТП
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