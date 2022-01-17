На Полтавщине горит АЗС: микроавтобус врезался в цистерну с газом
Понедельник, 17 января 2022, 00:12
16 января в 22:10 в Кременчуге в результате ДТП микроавтобус столкнулся с газовой емкостью на АЗС "Мотто", в результате чего заправка вспыхнула и горит вместе с микроавтобусом.
Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Telegram
Детали: По состоянию на 23:00 горит газовый модуль и микроавтобус. К гашению привлечены 28 человек и 8 единиц техники ГСЧС.
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Угрозы распространения пожара на емкости с горючим автозаправки нет.
Работают водяные стволы на тушение и защиту.
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Украинская правда