На Полтавщине горит АЗС: микроавтобус врезался в цистерну с газом

16 января в 22:10 в Кременчуге в результате ДТП микроавтобус столкнулся с газовой емкостью на АЗС "Мотто", в результате чего заправка вспыхнула и горит вместе с микроавтобусом.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Telegram

Детали: По состоянию на 23:00 горит газовый модуль и микроавтобус. К гашению привлечены 28 человек и 8 единиц техники ГСЧС.

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Угрозы распространения пожара на емкости с горючим автозаправки нет.

Работают водяные стволы на тушение и защиту.