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Північна Корея знову випробовує ракети

Понеділок, 17 січня 2022, 03:59
Лідер КНДР Кім Чен Ин, фото Getty Images

КНДР вже вчетверте з Нового року випробовувала свої бойові ракети. Цього разу у повітря злетіли дві балістичні ракети.

Джерело: агенція Yonhap із посиланням на південно-корейських військових

Деталі: Повідомляється, що постріли було зроблено в понеділок зі східного узбережжя країни у напрямку океану. А саме з аеродрому "Сунан" у Пхеньяні.

За інформацією Японії, ракети пролетіли близько 300 км і впали в море.

Японська берегова розіслала попередження суднам, які пропливають біля японського узбережжя, з проханням стежити за "падаючими предметами". Наразі немає інформації, що якийсь корабель або літак постраждав.

Раніше повідомлялося про три інші випробування Північної Кореї в січні. Два з них – це одиночні запуски "гіперзвукових ракет", здатних розвивати високу швидкість і маневрувати після запуску.

Перший запуск відбувся 5 січня, другий - 11 січня.

У п'ятницю КНДР випробувала дві балістичні ракети малої дальності. Вони були запущені з потяга.

Теми: Північна КореяКНДРзброя
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