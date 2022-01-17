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Северная Корея снова испытывает ракеты

Понедельник, 17 января 2022, 02:59
Северная Корея снова испытывает ракеты
Лидер КНДР Ким Чен Ын, фото Getty Images

КНДР уже в четвертый раз с Нового года испытывает свои боевые ракеты. На этот раз в воздух взлетели две баллистические ракеты.

Источник: агентство Yonhap со ссылкой на южно-корейских военных

Детали: Сообщается, что выстрелы были произведены в понедельник с восточного побережья страны в направлении океана. А именно с аэродрома "Сунан" в Пхеньяне.

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По информации Японии, ракеты пролетели около 300 км и упали в море.

Японская береговая охрана разослала предупреждение судам, находящимся у японского побережья, с просьбой следить за "падающими предметами". Пока нет информации, что какой-либо корабль или самолет пострадал.

Ранее сообщалось о трех других испытаниях Северной Кореи в январе. Два из них – это одиночные запуски "гиперзвуковых ракет", способных развивать высокую скорость и маневрировать после запуска.

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Первый запуск состоялся 5 января, второй – 11 января.

В пятницу КНДР испытала две баллистические ракеты малой дальности. Они были запущены с поезда.

Темы: Северная КореяКНДРоружие
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