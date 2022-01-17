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Погода: на українців чекають хуртовини і сильний вітер

Понеділок, 17 січня 2022, 06:37
Погода: на українців чекають хуртовини і сильний вітер
фото pixabay

В Україні 17 січня очікується сніг та поривчастий вітер, у Карпатах хуртовина. Температура вдень становитиме від 2° морозу до 3° тепла, на крайньому півдні 5-7° вище нуля, у Карпатах до -8°.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на прогноз, отриманий в Укргідрометцентрі

Деталі: В понеділок в Україні хмарно з проясненнями. Вночі у північних і місцями західних областях невеликий сніг, вдень в Україні, крім південної частини, помірний сніг, мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця.

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Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, вночі у західних і північних областях, вдень в Україні пориви 17-22 м/с, в Карпатському регіоні місцями 25-28 м/с.

Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на крайньому півдні 5-7° тепла.

Синоптики зазначають, що у Карпатах уночі випаде невеликий, вдень значний сніг, пориви вітру 25-30 м/с, хуртовина. Температура вночі 7-12° морозу, вдень 3-8° морозу.

ВІДЕО ДНЯ

У Києві та області 17 січня буде хмарно з проясненнями, вночі пройде невеликий, вдень помірний сніг, мокрий сніг. По області температура вночі 2-7° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, у столиці вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.

Невеликий та мокрий сніг, місцями хуртовини прогнозують в Україні 18 січня, пориви вітру сягатимуть 17-22 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.

Температура вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу; у південній та східній частинах вночі 0-5° морозу, вдень близько 0°; в Карпатах вночі та вдень 8-13° морозу.

За інформацією Укргідрометцентру, 19 січня вночі на Лівобережжі, вдень у більшості північних, центральних та східних областей місцями випаде невеликий сніг; на решті території без істотних опадів. Температура вночі 5-10° морозу, на північному сході до 13° морозу, вдень 0-5° морозу; у західній та південній частинах вночі 2-7° морозу, вдень близько 0°; в Карпатах вночі 8-13°, вдень 4-9° морозу. На дорогах ожеледиця.

У Києві та області 18 січня невеликий сніг, вітер переважно північно-західний, 9-14 м/с, пориви 17-22 м/с. 19 січня вночі без істотних опадів, вдень подекуди невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Температура по області вночі 18 січня 3-8°, 19 січня 5-10°; вдень 0-5° морозу. У столиці буде вночі 5-7°; вдень 18 січня 3-5°, 19 січня 0-2° морозу.

У наступні два дні невеликий, мокрий сніг очікується у західних, східних, вдень 20 січня і в північних областях, а вдень 21 січня і в південних областях опади переважно у вигляді дощу; на решті території без істотних опадів.

Температура вночі 0-6° морозу, вдень від 3° тепла до 3° морозу, на півдні до +5°, 21 січня у західних та північних областях 0-6° морозу; на Закарпатті, 20 січня і на сході та північному сході країни вночі 6-12°, вдень 0-6° морозу. В Карпатах часом сніг, температура вночі 10-15°, вдень 4-9° морозу.

У Києві та області буде без істотних опадів, лише вдень 20 січня невеликий мокрий сніг. Температура вдень 20 січня близько 0°, вночі та вдень 21 січня по області 1-6° морозу, у столиці 2-4° нижче нуля.

Теми: погода
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