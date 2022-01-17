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Погода: украинцев ждут метели и сильный ветер

Понедельник, 17 января 2022, 06:37
Погода: украинцев ждут метели и сильный ветер
фото pixabay

В Украине 17 января ожидается снег и порывистый ветер, в Карпатах метель. Температура днем ​​будет от 2° мороза до 3° тепла, на крайнем юге 5-7° выше нуля, в Карпатах до -8°.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на прогноз, полученный в Укргидрометцентре

Детали: В понедельник в Украине облачно с прояснениями. Везде, кроме южной части, снег. На дорогах местами гололедица.

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Ветер юго-западный, западный, 17-22 м/с, в Карпатском регионе местами 25-28 м/с.

Температура днем ​​от 2° мороза до 3° тепла, на крайнем юге 5-7° тепла.

Синоптики отмечают, что в Карпатах днем ​​снег, порывы ветра 25-30 м/с, метель. Температура днем ​​3-8° мороза.

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В Киеве и области 17 января облачно с прояснениями, днем ​​небольшой, мокрый снег. По области температура днем ​​от 2° мороза до 3° тепла, в столице ​​около 0°.

Небольшой и мокрый снег, местами метели прогнозируют в Украине 18 января, порывы ветра будут достигать 17-22 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.

Температура ночью 3-8° мороза, днем ​​0-5° мороза; в южной и восточной частях ночью 0-5° мороза, днем ​​около 0°; в Карпатах ночью и днем ​​8-13° мороза.

По информации Укргидрометцентра, 19 января ночью на Левобережье днем ​​в большинстве северных, центральных и восточных областей местами выпадет небольшой снег; на остальной территории без существенных осадков. Температура ночью 5-10° мороза, на северо-востоке до 13° мороза, днем ​​0-5° мороза; в западной и южной частях ночью 2-7° мороза, днем ​​около 0°; в Карпатах ночью 8-13°, днем ​​4-9° мороза. На дорогах гололедица.

В Киеве и области 18 января небольшой снег, ветер преимущественно северо-западный, 9-14 м/с, порывы 17-22 м/с. 19 января ночью без существенных осадков, днем ​​местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Температура по области ночью 18 января 3-8°, 19 января 5-10°; днем 0-5° мороза. В столице будет ночью 5-7°; днем 18 января 3-5°, 19 января 0-2° мороза.

В последующие два дня небольшой, мокрый снег ожидается в западных, восточных, днем ​​20 января и в северных областях, а днем ​​21 января и в южных областях осадки преимущественно в виде дождя; на остальной территории без существенных осадков.

Температура ночью 0-6° мороза, днем ​​от 3° тепла до 3° мороза, на юге до +5°, 21 января в западных и северных областях 0-6° мороза; на Закарпатье, 20 января и на востоке и северо-востоке страны ночью 6-12°, днем ​​0-6° мороза. В Карпатах временами снег, температура ночью 10-15°, днем ​​4-9° мороза.

В Киеве и области без существенных осадков, лишь днем ​​20 января небольшой мокрый снег. Температура днем ​​20 января около 0°, ночью и днем ​​21 января по области 1-6° мороза, в столице 2-4° ниже нуля.

Темы: погода
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