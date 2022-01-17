В Україні 5 тисяч випадків Covid за добу, найбільше на Львівщині 

За добу 16 січня в Україні зафіксували 5 072 випадків захворювання на Covid-19 і 78 смертей від ускладнень, у лікарні поклали 1 213 осіб із важкою формою хвороби.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: Одужали 2 520 осіб.

Серед нових хворих – 407 дітей і 72 медпрацівники.

Найбільше випадків захворювання в цю неділю підтвердили у Львівській (854) та Харківській (647) областях, у Києві (510), Івано-Франківській (492), Чернівецькій (344) і Тернопільській (314) областях.

Летальних випадків найбільше на Закарпатті (11), у Києві та в Чернівецькій області (по 7).

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили 3 759 530 разів, зареєстровано 98 361 смерть від Covid та 3 556 162 одужання.