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В Україні 5 тисяч випадків Covid за добу, найбільше на Львівщині 

Понеділок, 17 січня 2022, 07:21
В Україні 5 тисяч випадків Covid за добу, найбільше на Львівщині 
Ілюстративне фото з сайт Львівської міськради

За добу 16 січня в Україні зафіксували 5 072 випадків захворювання на Covid-19 і 78 смертей від ускладнень, у лікарні поклали 1 213 осіб із важкою формою хвороби.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: Одужали 2 520 осіб.

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Серед нових хворих – 407 дітей і 72 медпрацівники. 

Найбільше випадків захворювання в цю неділю підтвердили у Львівській (854) та Харківській (647) областях, у Києві (510), Івано-Франківській (492), Чернівецькій (344) і Тернопільській (314) областях. 

Летальних випадків найбільше на Закарпатті (11), у Києві та в Чернівецькій області (по 7).

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За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили 3 759 530 разів, зареєстровано 98 361 смерть від Covid та 3 556 162 одужання.

Теми: Covid-2019коронавірусепідемія
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