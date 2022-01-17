Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Украине 5 тысяч случаев Covid за сутки, больше всего на Львовщине

Понедельник, 17 января 2022, 07:21
В Украине 5 тысяч случаев Covid за сутки, больше всего на Львовщине
Иллюстративное фото с сайта Львовского горсовета

За сутки 16 января в Украине зафиксировали 5 072 случаев заболевания Covid-19 и 78 смертей от осложнений, в больницы положили 1 213 человек с тяжелой формой болезни.

Источник: Министерство охраны здоровья

Детали: Выздоровели 2 520 человек.

Реклама:

Среди новых больных – 407 детей и 72 медработника.

Больше всего случаев заболевания в это воскресенье подтвердили во Львовской (854) и Харьковской (647) областях, в Киеве (510), Ивано-Франковской (492), Черновицкой (344) и Тернопольской (314) областях.

Летальных случаев больше всего на Закарпатье (11), в Киеве и в Черновицкой области (по 7).

ВИДЕО ДНЯ
 

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили 3 759 530 раз, зарегистрированы 98 361 смерть от Covid и 3 556 162 выздоровления.

Темы: Covid-2019коронавирусэпидемия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Covid-2019
Moderna разработала новую версию вакцины против COVID-19
В Минздраве рассказали, когда ожидают роста заболеваемости гриппом и COVID-19
Южная Корея отложила ослабление ограничений из-за вспышки COVID-19
Последние новости
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
21:35
Водители ждут выезда из Польши через Дорогуск более 30 дней
21:19
Инвестировать в Украину выгодно, несмотря на войну: инвесторы объяснили, почему - исследование
Все новости...
Реклама: