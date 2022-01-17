В Украине 5 тысяч случаев Covid за сутки, больше всего на Львовщине

За сутки 16 января в Украине зафиксировали 5 072 случаев заболевания Covid-19 и 78 смертей от осложнений, в больницы положили 1 213 человек с тяжелой формой болезни.

Источник: Министерство охраны здоровья

Детали: Выздоровели 2 520 человек.

Среди новых больных – 407 детей и 72 медработника.

Больше всего случаев заболевания в это воскресенье подтвердили во Львовской (854) и Харьковской (647) областях, в Киеве (510), Ивано-Франковской (492), Черновицкой (344) и Тернопольской (314) областях.

Летальных случаев больше всего на Закарпатье (11), в Киеве и в Черновицкой области (по 7).

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили 3 759 530 раз, зарегистрированы 98 361 смерть от Covid и 3 556 162 выздоровления.