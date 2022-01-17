Півтори тисячі прихильників Порошенка зібралися під аеропортом у Києві
Понеділок, 17 січня 2022, 07:55
Станом на 8:40 біля аеропорту "Київ", куди прилітає Петро Порошенко, зібралися близько 1000 -1500 людей, але прихильники колишнього президента України прибувають.
Джерело: кореспондент "Української правди"
Деталі: Люди вигукують "Зелю геть!".
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Вони тримають у руках плакати з гаслами: "Ні диктатурі", "Україні не личить Ze-кохання", "Україні потрібен Порох", "I’ll be back, Poroshenko", "Порох є – дамо вогню" тощо.
На сцені виступають лідери партії "Європейська солідарність" та музиканти.
Літак із Порошенком має прилетіти з Варшави о 9:10. Очікується, що його можуть затримати й примусово доставити до суду у справі за підозрою у державній зраді.
ВІДЕО ДНЯ
Фото Ельдара Сарахмана й Дмитра Ларіна, УП
УП, оновлено