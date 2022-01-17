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Півтори тисячі прихильників Порошенка зібралися під аеропортом у Києві

Понеділок, 17 січня 2022, 08:55
Фото Ельдара Сарахмана, УП

Станом на 8:40 біля аеропорту "Київ", куди прилітає Петро Порошенко, зібралися близько 1000 -1500 людей, але прихильники колишнього президента України  прибувають. 

Джерело: кореспондент "Української правди" 

Деталі:  Люди вигукують "Зелю геть!".

Вони тримають у руках плакати з гаслами: "Ні диктатурі", "Україні не личить Ze-кохання", "Україні потрібен Порох", "I’ll be back, Poroshenko", "Порох є – дамо вогню" тощо.  

На сцені виступають лідери партії "Європейська солідарність" та музиканти.

Літак із Порошенком має прилетіти з Варшави о 9:10. Очікується, що його можуть затримати й примусово доставити до суду у справі за підозрою у державній зраді.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото Ельдара Сарахмана й Дмитра Ларіна, УП

УП, оновлено
Теми: ПорошенкоакціїКиїв
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