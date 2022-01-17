Полторы тысячи поклонников Порошенко собрались под аэропортом в Киеве

По состоянию на 8:40 возле аэропорта "Киев", куда прилетает Петр Порошенко, собрались порядка 1000 -1500 человек, но сторонники бывшего президента Украины прибывают.

Источник: корреспондент "Украинской правды"

Детали: Люди выкрикивают "Зелю прочь!".

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Они держат в руках плакаты с лозунгами: "Нет диктатуре", "Украине не подходит Ze-любовь", "Украине нужен Порох", "I'll be back, Poroshenko", "Порох есть – дадим огня" и тому подобное.

На сцене выступают лидеры партии "Европейская солидарность" и музыканты.

Самолет с Порошенко должен прилететь из Варшавы в 9:10. Ожидается, что его могут задержать и принудительно доставить в суд в деле по подозрению в государственной измене.

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Фото Эльдара Сарахмана и Дмитрия Ларина, УП