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У Польщі анонсували зустріч Дуди і Зеленського

Понеділок, 17 січня 2022, 11:35

Глава Бюро національної безпеки Польщі Павел Солох анонсував зустріч польського президента Анджея Дуди з українським колегою Володимиром Зеленським.

Про це він заявив в ефірі Польського радіо, повідомляє "Європейська правда".

Голову Бюро національної безпеки запитали, наскільки реальною є сьогодні ескалація конфлікту проти України. Солох нагадав, що останнім часом переговори з Росією проходили в різних форматах.

"Попереду тиждень, протягом якого також будуть численні консультації, переважно серед союзників. Наш президент зустрінеться з президентом України", - сказав він.

"Ми в такому місці, що можна сказати, що росіяни не відмовилися від своїх вимог, дуже радикальних, якщо не сказати прямо – нахабних. Захід представив єдину позицію" - зазначив Солох.

Він також додав, що після російсько-американських переговорів є запевнення від американських союзників, що "незалежно від того, що було вирішено, ми – як союзники – будемо інформовані на різних рівнях".

"Звісно, ситуація патова, але треба бути готовим до того, про що говорив міністр оборони Британії, що Росія найближчими днями може напасти на Україну" - заявив Солох.

На питання, який сценарій видається найбільш вірогідним в Україні на даний момент, Солох відповів, що "можливий будь-який варіант".

"Здається, що масовий напад, спрямований на захоплення всієї території України, виглядає найменш вірогідним, хоча, звісно, ​​не можна виключати, і росіяни, як завжди в таких ситуаціях, досліджують свої можливості, з точки зору дестабілізації країни без жодного пострілу, без руху армії" - сказав глава Бюро нацбезпеки Польщі.

Нагадаємо, держави НАТО на засіданні 12 січня в Брюсселі відмовили Росії у задоволенні її вимог, які стосуються нерозширення НАТО та присутності військ блоку на його східному флангу.

Детально про підсумки зустрічі у Брюсселі дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди" - Росія-НАТО: аналіз переговорів про Україну та безпеку у Європі

Теми: ПольщаЗеленський
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