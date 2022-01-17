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В Польше анонсировали встречу Дуды и Зеленского

Понедельник, 17 января 2022, 11:35

Глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох анонсировал встречу польского президента Анджея Дуды с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Об этом он заявил в эфире Польского радио, сообщает "Европейская правда".

Главу Бюро национальной безопасности спросили, насколько реальна сегодня эскалация конфликта против Украины. Солох напомнил, что в последнее время переговоры с Россией проходили в разных форматах.

"Впереди неделя, в течение которой также будут многочисленные консультации, преимущественно среди союзников. Наш президент встретится с президентом Украины", - сказал он.

"Мы в таком месте, что можно сказать, что россияне не отказались от своих требований, очень радикальных, если не сказать прямо – наглых. Мероприятие представило единую позицию", - отметил Солох.

Он также добавил, что после российско-американских переговоров есть заверения от американских союзников, что "независимо от того, что было решено, мы как союзники будем информированы на разных уровнях".

"Конечно, ситуация патовая, но нужно быть готовым к тому, о чем говорил министр обороны Британии, что Россия в ближайшие дни может напасть на Украину", - заявил Солох.

На вопрос, какой сценарий кажется наиболее вероятным в Украине сейчас, Солох ответил, что "возможен любой вариант".

"Кажется, что массовое нападение, направленное на захват всей территории Украины, выглядит наименее вероятным, хотя, конечно, нельзя исключать, и россияне, как всегда в таких ситуациях, исследуют свои возможности, с точки зрения дестабилизации страны без выстрела, без движения армии", - сказал глава Бюро нацбезопасности Польши.

Напомним, государства НАТО на заседании 12 января в Брюсселе отказали России в удовлетворении ее требований, касающихся нерасширения НАТО и присутствия войск блока на его восточном фланге.

Подробно об итогах встречи в Брюсселе смотрите на Youtube-канале "Европейской правды" - Россия-НАТО: анализ переговоров об Украине и безопасности в Европе

Темы: ПольшаЗеленский


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