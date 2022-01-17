В Польше анонсировали встречу Дуды и Зеленского

Глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох анонсировал встречу польского президента Анджея Дуды с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Об этом он заявил в эфире Польского радио, сообщает "Европейская правда".

Главу Бюро национальной безопасности спросили, насколько реальна сегодня эскалация конфликта против Украины. Солох напомнил, что в последнее время переговоры с Россией проходили в разных форматах.

Реклама:

"Впереди неделя, в течение которой также будут многочисленные консультации, преимущественно среди союзников. Наш президент встретится с президентом Украины", - сказал он.

"Мы в таком месте, что можно сказать, что россияне не отказались от своих требований, очень радикальных, если не сказать прямо – наглых. Мероприятие представило единую позицию", - отметил Солох.

Он также добавил, что после российско-американских переговоров есть заверения от американских союзников, что "независимо от того, что было решено, мы как союзники будем информированы на разных уровнях".

ВИДЕО ДНЯ

"Конечно, ситуация патовая, но нужно быть готовым к тому, о чем говорил министр обороны Британии, что Россия в ближайшие дни может напасть на Украину", - заявил Солох.

На вопрос, какой сценарий кажется наиболее вероятным в Украине сейчас, Солох ответил, что "возможен любой вариант".

"Кажется, что массовое нападение, направленное на захват всей территории Украины, выглядит наименее вероятным, хотя, конечно, нельзя исключать, и россияне, как всегда в таких ситуациях, исследуют свои возможности, с точки зрения дестабилизации страны без выстрела, без движения армии", - сказал глава Бюро нацбезопасности Польши.

Напомним, государства НАТО на заседании 12 января в Брюсселе отказали России в удовлетворении ее требований, касающихся нерасширения НАТО и присутствия войск блока на его восточном фланге.

Подробно об итогах встречи в Брюсселе смотрите на Youtube-канале "Европейской правды" - Россия-НАТО: анализ переговоров об Украине и безопасности в Европе