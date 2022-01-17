Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В ЄС заявили, що Росія не передала документи для визнання вакцини "Спутник V"

Понеділок, 17 січня 2022, 12:46
"Спутник V" фото з Вікіпедії

Росія не передала Європейському агентству з лікарських засобів (EMA) відсутні документи для визнання в ЄС вакцини від коронавірусу "Супутник V".

Про це заявив посол Євросоюзу в Москві Маркус Едерер, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Інтерфакс.

"Ситуація залишається незмінною. Робота з авторизації триває, було дві інспекції у першій половині минулого року, після чого EMA запросили додаткові документи, які, наскільки мені відомо, ще не були отримані", - сказав Едерер.

Він зазначив, що отримання документів уможливило б нові інспекції EMA.

"Ситуація з ВООЗ інша, як ми розуміємо, вони отримали необхідні документи. Ми сподіваємося, що і ми побачимо необхідну документацію в EMA, гадаю, всі зацікавлені у якомога більшій кількості вакцин, доступних у світі", - додав посол.

Раніше повідомлялося, що агентство ЄС навряд чи прийме рішення щодо російської вакцини, щонайменше, до першого кварталу 2022 року.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди

powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоСтріляли вгору: Під Печерським судом інкасатори з автоматом влаштували розбірки

відеоДмитрук пояснив, чому влаштував бійку в Одеській міськраді

оновлено, фото, відео Мітингарі зламали паркан і хочуть штурмувати Раду – ЗМІ

Президент Хорватії заявив, що Україні не місце в НАТО, і назвав Революцію гідності переворотом

фото СБУ викрила злочинну групу: на замовлення РФ готували розбійні напади біля кордону

фото, відеоНардеп Дмитрук влаштував бійку в Одеській міськраді

Усі новини...
Останні новини
17:35
Латвія розкритикувала політику Німеччини щодо Росії: не вписується в наш час
17:32
Måneskin не зможуть дати запланований концерт у Києві
17:26
Бойовики все частіше підриваються на власних мінах – розвідка
17:22
Прем’єр Польщі розчарований реакцією Німеччини на загрозу Росії для України
17:20
МВФ погіршив прогноз розвитку світової економіки: що зумовило
17:18
США готують нові санкції проти РФ на випадок вторгнення: вдарять по технологіях
17:14
На Донбасі російські бойовики поранили двох українських військових
17:07
В Україні можуть ввести відповідальність за продаж та купівлю наукових робіт
17:03
відеоСтріляли вгору: Під Печерським судом інкасатори з автоматом влаштували розбірки
17:02
Нацбанк може у березні підвищити облікову ставку до 11% річних
Усі новини...