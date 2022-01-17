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В ЕС заявили, что Россия не передала документы для признания вакцины "Спутник V"

Понедельник, 17 января 2022, 11:46
В ЕС заявили, что Россия не передала документы для признания вакцины Спутник V
"Спутник V" фото из Википедии

Россия не передала Европейскому агентству по лекарственным средствам (EMA) отсутствующие документы для признания в ЕС вакцины от коронавируса "Спутник V".

Об этом заявил посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Интерфакс.

"Ситуация остается неизменной. Работа по авторизации продолжается, было две инспекции в первой половине прошлого года, после чего EMA запросили дополнительные документы, которые, насколько мне известно, еще не были получены", - сказал Эдерер.

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Он отметил, что получение документов позволило бы проведение новых инспекций EMA.

"Ситуация с ВОЗ другая, как мы понимаем, они получили необходимые документы. Мы надеемся, что и мы увидим необходимую документацию в EMA, я думаю, все заинтересованы в как можно большем количестве вакцин, доступных в мире", - добавил посол.

Ранее сообщалось, что агентство ЕС вряд ли примет решение о российской вакцине, по меньшей мере, до первого квартала 2022 года.

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