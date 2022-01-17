Пєсков прокоментував можливість розміщення російських військових на Кубі та у Венесуелі

На питання щодо можливості розміщення російських ракет на Кубі та у Венесуелі прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія розглядає різні варіанти забезпечення власної безпеки.

Джерело: російське видання ТАСС і "РИА Новости"

Пряма мова: "Безумовно, в контексті нинішньої ситуації, звичайно, Росія думає про те, як забезпечити власну безпеку…"

Реклама:

Деталі: Проте, за його словами, не слід забувати, що ці країни Латинської Америки є суверенними державами.

Що було раніше: Заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков не виключив можливості розміщення військової інфраструктури РФ на Кубі та у Венесуелі у разі провалу переговорів із Заходом щодо гарантій безпеки.

Детально про підсумки зустрічі у Брюсселі дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди" – Росія-НАТО: аналіз переговорів про Україну та безпеку у Європі

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: