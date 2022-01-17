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Пєсков прокоментував можливість розміщення російських військових на Кубі та у Венесуелі

Понеділок, 17 січня 2022, 12:00
Пєсков прокоментував можливість розміщення російських військових на Кубі та у Венесуелі
ВІЙСЬКОВИЙ РФ НАВЧАННЯ "РУБЕЖ-2021" ФОТО: GETTY IMAGES

На питання щодо можливості розміщення російських ракет на Кубі та у Венесуелі прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія розглядає різні варіанти забезпечення власної безпеки.

Джерело: російське видання ТАСС і "РИА Новости"

Пряма мова: "Безумовно, в контексті нинішньої ситуації, звичайно, Росія думає про те, як забезпечити власну безпеку…"

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Деталі: Проте, за його словами, не слід забувати, що ці країни Латинської Америки є суверенними державами.

Що було раніше: Заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков не виключив можливості розміщення військової інфраструктури РФ на Кубі та у Венесуелі у разі провалу переговорів із Заходом щодо гарантій безпеки.

Детально про підсумки зустрічі у Брюсселі дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди" – Росія-НАТО: аналіз переговорів про Україну та безпеку у Європі

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 13 січня в ОБСЄ проходить обговорення російських пропозицій США та НАТО щодо гарантій безпеки.
  • Раніше переговори з цієї тематики відбулися у Женеві 10 січня (з американською стороною) та у Брюсселі 12 січня (з представниками Північноатлантичного альянсу).
  • Держави НАТО на засіданні 12 січня в Брюсселі відмовили Росії у задоволенні її вимог, які стосуються нерозширення НАТО та присутності військ блоку на його східному фланзі.

Теми: РосіявійнаЗбройні силизброяСША
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