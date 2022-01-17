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Песков прокомментировал возможность размещения российских военных на Кубе и в Венесуэле

Понедельник, 17 января 2022, 12:00
Песков прокомментировал возможность размещения российских военных на Кубе и в Венесуэле
РОССИЙСКИЙ ВОЕННЫЙ УЧЕНИЯ "РУБЕЖ-2021" ФОТО: GETTY IMAGES

На вопрос о возможности размещения российских ракет на Кубе и в Венесуэле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия рассматривает различные варианты обеспечения собственной безопасности.

Источник: российское издание ТАСС и "РИА Новости"

Прямая речь: "Безусловно, в контексте нынешней ситуации, конечно же, Россия думает о том, как обеспечить собственную безопасность…

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Детали: По его словам, не следует забывать, что эти страны Латинской Америки суверенные государства.

Что было раньше: Замглавы МИД РФ Сергей Рябков не исключил возможности размещения военной инфраструктуры РФ на Кубе и в Венесуэле в случае провала переговоров с Западом по гарантиям безопасности.

Подробно об итогах встречи в Брюсселе смотрите на Youtube-канале "Европейской правды" – Россия-НАТО: анализ переговоров об Украине и безопасности в Европе

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • 13 января в ОБСЕ проходит обсуждение российских предложений США и НАТО о гарантиях безопасности.
  • Ранее переговоры по этой тематике состоялись в Женеве 10 января (с американской стороной) и в Брюсселе 12 января (с представителями Североатлантического альянса).
  • Государства НАТО на заседании 12 января в Брюсселе отказали России в удовлетворении ее требований, касающихся нерасширения НАТО и присутствия войск блока на его восточном фланге.

Украинская правда
Темы: РосcиявойнаВооруженные силыоружиеСША
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