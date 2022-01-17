Песков прокомментировал возможность размещения российских военных на Кубе и в Венесуэле

На вопрос о возможности размещения российских ракет на Кубе и в Венесуэле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия рассматривает различные варианты обеспечения собственной безопасности.

Источник: российское издание ТАСС и "РИА Новости"

Прямая речь: "Безусловно, в контексте нынешней ситуации, конечно же, Россия думает о том, как обеспечить собственную безопасность…

Детали: По его словам, не следует забывать, что эти страны Латинской Америки суверенные государства.

Что было раньше: Замглавы МИД РФ Сергей Рябков не исключил возможности размещения военной инфраструктуры РФ на Кубе и в Венесуэле в случае провала переговоров с Западом по гарантиям безопасности.

Подробно об итогах встречи в Брюсселе смотрите на Youtube-канале "Европейской правды" – Россия-НАТО: анализ переговоров об Украине и безопасности в Европе

Предыстория: