Песков прокомментировал возможность размещения российских военных на Кубе и в Венесуэле
На вопрос о возможности размещения российских ракет на Кубе и в Венесуэле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия рассматривает различные варианты обеспечения собственной безопасности.
Источник: российское издание ТАСС и "РИА Новости"
Прямая речь: "Безусловно, в контексте нынешней ситуации, конечно же, Россия думает о том, как обеспечить собственную безопасность…
Детали: По его словам, не следует забывать, что эти страны Латинской Америки суверенные государства.
Что было раньше: Замглавы МИД РФ Сергей Рябков не исключил возможности размещения военной инфраструктуры РФ на Кубе и в Венесуэле в случае провала переговоров с Западом по гарантиям безопасности.
Подробно об итогах встречи в Брюсселе смотрите на Youtube-канале "Европейской правды" – Россия-НАТО: анализ переговоров об Украине и безопасности в Европе
Предыстория:
- 13 января в ОБСЕ проходит обсуждение российских предложений США и НАТО о гарантиях безопасности.
- Ранее переговоры по этой тематике состоялись в Женеве 10 января (с американской стороной) и в Брюсселе 12 января (с представителями Североатлантического альянса).
- Государства НАТО на заседании 12 января в Брюсселе отказали России в удовлетворении ее требований, касающихся нерасширения НАТО и присутствия войск блока на его восточном фланге.