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Делегація Конгресу США прибула в Україну

Понеділок, 17 січня 2022, 13:22

Делегація Конгресу США у понеділок прибула до Києва, щоб підтвердити двопартійну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України на тлі нарощення російських військ біля українських кордонів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Делегація на чолі з сенаторами Робом Портманом і сенаторами Крісом Мерфі, Джин Шахін, Емі Клобучар, Річардом Блюменталем, Роджером Вікером вже зустрілась з главою МЗС Дмитром Кулебою. 

"Цей вчасний візит зміцнює стратегічне партнерство Україна-США, сприяє стримуванню подальшої агресії РФ", - розповів міністр у Twitter.

Вони планують також зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, раніше заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що у Сполучених Штатів є 18 сценаріїв на випадок російського вторгнення в Україну.

Тим часом, уряд США провів переговори з кількома міжнародними енергетичними компаніями щодо планів постачання природного газу в Європу на випадок загострення конфлікту між Росією та Україною.

Теми: УкраїнаСША
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