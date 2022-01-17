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Делегация Конгресса США прибыла в Украину

Понедельник, 17 января 2022, 13:22

Делегация Конгресса США в понедельник прибыла в Киев, чтобы подтвердить двухпартийную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне наращивания российских войск у украинских границ.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Делегация во главе с сенатороми Робом Портманом и сенаторами Крисом Мерфи, Джин Шахин, Эми Клобучар, Ричардом Блюменталем, Роджером Викером уже встретилась с главой МИД Дмитрием Кулебой.

"Этот своевременный визит укрепляет стратегическое партнерство Украина-США, способствует сдерживанию дальнейшей агрессии РФ", – рассказал министр в Twitter.

Они также планируют встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также министром внутренних дел Денисом Монастырским, министром обороны Алексеем Резниковым и с министром энергетики Германом Галущенко.

Напомним, ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что у Соединенных Штатов есть 18 сценариев на случай российского вторжения в Украину.

Между тем правительство США провело переговоры с несколькими международными энергетическими компаниями относительно планов поставки природного газа в Европу на случай обострения конфликта между Россией и Украиной.

Темы: УкраинаСША


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