Делегация Конгресса США прибыла в Украину

Делегация Конгресса США в понедельник прибыла в Киев, чтобы подтвердить двухпартийную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне наращивания российских войск у украинских границ.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Делегация во главе с сенатороми Робом Портманом и сенаторами Крисом Мерфи, Джин Шахин, Эми Клобучар, Ричардом Блюменталем, Роджером Викером уже встретилась с главой МИД Дмитрием Кулебой.

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"Этот своевременный визит укрепляет стратегическое партнерство Украина-США, способствует сдерживанию дальнейшей агрессии РФ", – рассказал министр в Twitter.

Они также планируют встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также министром внутренних дел Денисом Монастырским, министром обороны Алексеем Резниковым и с министром энергетики Германом Галущенко.

Радий вітати двопартійну делегацію Конгресу США на чолі з сенатором Робом Портманом і сенаторами Крісом Мерфі, Джин Шахін, Емі Клобучар, Річардом Блюменталем, Роджером Вікером. Цей вчасний візит зміцнює стратегічне партнерство Україна-США, сприяє стримуванню подальшої агресії РФ. pic.twitter.com/L0UYatQYbA ВИДЕО ДНЯ January 17, 2022

Напомним, ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что у Соединенных Штатов есть 18 сценариев на случай российского вторжения в Украину.

Между тем правительство США провело переговоры с несколькими международными энергетическими компаниями относительно планов поставки природного газа в Европу на случай обострения конфликта между Россией и Украиной.