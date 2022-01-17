Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Знайшли убитим 11-річного хлопчика, який зник наприкінці серпня на Запоріжжі

Понеділок, 17 січня 2022, 14:12
Фото НПУ

Тіло 11-річного хлопчика, якого розшукували близько 5 місяців, знайшли у погребі приватного будинку у Запорізькій області, правоохоронці підозрюють у викраденні і вбивстві дитини двох раніше судимих чоловіків. 

Джерело: поліція Запорізької області

Дослівно правоохоронці: "Труп хлопчика 2010 року народження, якого розшукували, як зниклого без вісти, виявлено закопаним у погребі на території приватного будинку. У скоєнні тяжкого злочину обґрунтовано підозрюються двоє раніше судимих чоловіків".

Деталі: Повідомляється, що учня школи-інтернату розшукували з серпня 2021 року.

Тіло дитини направили до моргу для встановлення причин смерті.

За зібраними матеріалами відкрили кримінальні провадження за ч.2, ч.3, ч.12 ст.115 "Умисне вбивство" та ч.3 ст.146 "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини" ККУ.

Правоохоронці встановили особи двох раніше засуджених чоловіків 1976 та 1996 років народження, причетних до скоєння цих злочинів.

Зазначається, що вони викрали хлопчика наприкінці серпня 2021 року, утримували в підвалі впродовж двох тижнів, а потім вбили.

Наразі поліцейські розшукують зловмисників.

Українська правда
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 19 січня: запобіжний захід для Порошенка, Держдума РФ та “республіки” ОРДЛО

ВІДЕОЗеленський попросив українців не панікувати: Не бігти по гречку й сірники

відеоВенедіктова відреагувала на суд щодо Порошенка та пообіцяла оскаржити рішення

фотоПорошенко після суду святкує у столичному ресторані

У Держдумі просять Путіна визнати "республіки" ОРДЛО

У ДБР не задоволені запобіжним заходом для Порошенка: думають над апеляцією

Усі новини...
Останні новини
22:43
Арестович не підписував документів про звільнення – джерело
22:09
Зеленський поговорив із прем’єр-міністеркою Швеції про безпекову ситуацію
21:50
У Білорусі затримали журналіста й письменника Квятковського
21:22
Новини 19 січня: відновлення вартості євробондів, "ковідна тисяча" на ліки
21:09
Прострочка за кредитами під держгарантії перевищує 2,4 мільярда доларів – депутат
21:00
Новини 19 січня: запобіжний захід для Порошенка, Держдума РФ та “республіки” ОРДЛО
20:51
Прокуратура Берліна веде розслідування щодо всього правління німецьких "Зелених"
20:47
Продовольчо-зернова корпорація збанкрутіє. Мільярд доларів кредиту повертатиме уряд – нардеп
20:41
ВІДЕОЗеленський попросив українців не панікувати: Не бігти по гречку й сірники
20:14
Прем’єр Латвії: реальна загроза, яку відчули у Кремлі - це поширення демократії з України на Росію
Усі новини...