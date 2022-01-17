Знайшли убитим 11-річного хлопчика, який зник наприкінці серпня на Запоріжжі

Тіло 11-річного хлопчика, якого розшукували близько 5 місяців, знайшли у погребі приватного будинку у Запорізькій області, правоохоронці підозрюють у викраденні і вбивстві дитини двох раніше судимих чоловіків.

Джерело: поліція Запорізької області

Дослівно правоохоронці: "Труп хлопчика 2010 року народження, якого розшукували, як зниклого без вісти, виявлено закопаним у погребі на території приватного будинку. У скоєнні тяжкого злочину обґрунтовано підозрюються двоє раніше судимих чоловіків".

Деталі: Повідомляється, що учня школи-інтернату розшукували з серпня 2021 року.

Тіло дитини направили до моргу для встановлення причин смерті.

За зібраними матеріалами відкрили кримінальні провадження за ч.2, ч.3, ч.12 ст.115 "Умисне вбивство" та ч.3 ст.146 "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини" ККУ.

Правоохоронці встановили особи двох раніше засуджених чоловіків 1976 та 1996 років народження, причетних до скоєння цих злочинів.

Зазначається, що вони викрали хлопчика наприкінці серпня 2021 року, утримували в підвалі впродовж двох тижнів, а потім вбили.

Наразі поліцейські розшукують зловмисників.