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Нашли убитым 11-летнего мальчика, пропавшего в конце августа на Запорожье

Понедельник, 17 января 2022, 14:12
Фото НПУ

Тело 11-летнего мальчика, разыскиваемого около 5 месяцев, нашли в погребе частного дома в Запорожской области, правоохранители подозревают в похищении и убийстве ребенка двух ранее судимых мужчин.

Источник: полиция Запорожской области

Дословно правоохранители: "Труп мальчика 2010 года рождения, разыскиваемого, как пропавшего без вести, обнаружили закопанным в погребе на территории частного дома. В совершении тяжкого преступления обоснованно подозреваются двое ранее судимых мужчин".

Детали: Сообщается, что ученика школы-интерната разыскивали с августа 2021 года.

Тело ребенка направили в морг для установления причин смерти.

По собранным материалам открыли уголовные производства по ч.2, ч.3, ч.12 ст.115 "Умышленное убийство" и ч.3 ст.146 "Незаконное лишение свободы или похищение человека" УКУ.

Правоохранители установили личности двух ранее судимых мужчин 1976 и 1996 годов рождения, причастных к совершению этих преступлений.

Отмечается, что они похитили мальчика в конце августа 2021, удерживали в подвале в течение двух недель, а затем убили.

Полицейские разыскивают злоумышленников.

Украинская правда
Темы: полицияЗапорожьедети


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