Україна і НАТО підписали оновлений меморандум про роботу над технологічними проєктами

Україна підписала з Агенцією НАТО із зв'язку та інформації оновлений Меморандум про продовження спільної роботи над технологічними проєктами.

Про це йдеться у заяві на сайті НАТО, повідомляє "Європейська правда".

"У рамках цієї оновленої угоди ми поглиблюватимемо нашу співпрацю з Україною, щоб підтримувати їх у модернізації їхніх інформаційних технологій та комунікаційних послуг, одночасно визначаючи сфери, де може знадобитися навчання їхнього персоналу. Наші експерти готові продовжувати це важливе партнерство", – сказав генеральний менеджер агентства NCI Людвіг Декамп.

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Перша угода була схвалена в 2015 році і з того часу Агентство постійно підтримувало Україну в технологічних питаннях, насамперед через Трастовий фонд НАТО-Україна з питань командування, контролю, зв’язку та комп’ютерів.

"Підписаний сьогодні Меморандум продовжує наше співробітництво, започатковане у 2015 році. За підтримки НАТО ми плануємо й надалі впроваджувати сучасні інформаційні технології та сервіси в систему управління Збройними Силами України", – сказала голова Місії України в НАТО Наталія Галібаренко.

У рамках цієї угоди була розроблена регіональна програма безпеки повітряного простору Україна-НАТО (RASP) для забезпечення раннього сповіщення та координації загроз повітряному простору. Система включає інтегровану систему IP-телефонії та пропонує операторам інструменти, які допомагають їм взаємодіяти один з одним, такі як чат, географічні покажчики та виділення траси літака. Пристрої підключаються через виділену мережу окремо від Інтернету.