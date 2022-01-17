Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украина и НАТО подписали обновленный меморандум о работе над технологическими проектами

Понедельник, 17 января 2022, 13:46
Украина и НАТО подписали обновленный меморандум о работе над технологическими проектами
ФОТО: GETTY IMAGES

Украина подписала с Агентством НАТО по связи и информации обновленный Меморандум о продолжении совместной работы над технологическими проектами.

Об этом говорится в заявлении на сайте НАТО, сообщает "Европейская правда".

"В рамках этого обновленного соглашения мы будем углублять наше сотрудничество с Украиной, чтобы поддерживать их в модернизации их информационных технологий и коммуникационных услуг, одновременно определяя сферы, где может потребоваться обучение их персоналу. Наши эксперты готовы продолжать это важное партнерство", – сказал генеральный менеджер агентства. NCI Людвиг Декамп.

Реклама:

Первое соглашение было одобрено в 2015 году и с тех пор Агентство постоянно поддерживало Украину в технологических вопросах, прежде всего через Трастовый фонд НАТО-Украина по вопросам командования, контроля, связи и компьютеров.

"Подписанный сегодня Меморандум продолжает наше сотрудничество, начатое в 2015 году. При поддержке НАТО мы планируем и дальше внедрять современные информационные технологии и сервисы в систему управления Вооруженными Силами Украины", – сказала глава Миссии Украины в НАТО Наталия Галибаренко.

В рамках этого соглашения была разработана региональная программа безопасности воздушного пространства Украина-НАТО (RASP) для обеспечения раннего оповещения и координации угроз воздушному пространству. Система включает в себя интегрированную систему IP-телефонии и предлагает операторам инструменты, которые помогают им взаимодействовать друг с другом, такие как чат, географические указатели и выделение трассы самолета. Устройства подключаются через выделенную сеть отдельно от интернета.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: НАТОУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
НАТО
В Балтийском море впервые проведет учения по отражению атак России − Reuters
Британская компания будет производить в Украине гаубицы натовского стандарта
Столтенберг: Украинцы уже превосходили ожидания, нужно им доверять
Последние новости
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
21:35
Водители ждут выезда из Польши через Дорогуск более 30 дней
21:19
Инвестировать в Украину выгодно, несмотря на войну: инвесторы объяснили, почему - исследование
Все новости...
Реклама: