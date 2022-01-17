Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Кримським активістам загрожують тривалі терміни у Росії

Понеділок, 17 січня 2022, 15:19
фото: тасс

17 січня у Південному окружному військовому суді державний обвинувач озвучив пропоновані терміни ув'язнення для членів "Хізб ут тахрір" журналіста Ремзі Бекірова, правозахисника Ризи Ізетова, активістів Шабана Умерова, Фархада Базарова та Раїма Айвазова – приблизно по 18 років кожному.

Джерело: "Кримська солідарність"

Деталі: Для Бекірова прокуратура запросила 18 років, для Ізетова та Умерова – по 18,5 років, Айвазову 18 років та 3 місяці, Базарову – 16 років.

Держобвинувачення запросило для всіх суворий режим і від року до півтора обмеження волі після визволення. Про це повідомив кореспондент "Кримської солідарності" із зали суду.

У своїх дебатах прокурор посилався на Конституцію Росії, яка регламентує свободу віросповідання одночасно зі світським характером російської держави.

У дебатах він посилався на свідчення прихованих свідків, записи прослуховування, на яких ідентифіковані голоси підсудних, висновки експертизи та рішення Верховного суду про визнання "Хізб ут-Тахрір" терористичною організацією від 14 лютого 2003 року.

Довідково: Їх звинувачують за статтями "Участь у діяльності терористичної організації", до 20 років позбавлення волі" та "Приготування до насильницького захоплення влади" до 10 років.

Теми: КримокупаціяРосіяполітв'язнікримські татари
powered by lun.ua
Головне сьогодні

ВІДЕОЗМІ опублікували запис розмови чиновників про корупцію на об’єкті в Чорнобилі: "Гроші сп***жені"

Новини 20 січня: війська РФ біля кордону, нові санкції США

фото, відеоПоліція розслідує незаконний видобуток корисних копалин майже на пів мільярда

ВІДЕОСупутники зробили нові знімки російських військ уздовж українських кордонів – Reuters

НБУ натякнув, що тарифи на комунальні послуги доведеться піднімати

США наклали санкції на двох депутатів ОПЗЖ за "дестабілізацію України"

Усі новини...
Крим
Біля окупованого Криму тренувалися збивати ворожі безпілотники
У Криму "суд" виділив по 15 хвилин на розгляд скарг кримських татар, усі відхилені – правозахисники
Росія на окупованих нею територіях навчає військових "нових способів тактичних дій"
Останні новини
23:10
Двоє членів Вищої ради правосуддя подали у відставку: не згодні з роллю міжнародників
22:27
ВІДЕОЗМІ опублікували запис розмови чиновників про корупцію на об’єкті в Чорнобилі: "Гроші сп***жені"
21:49
Новини 20 січня: НБУ підвищив ставку і погіршив прогноз по ВВП
21:45
ВІДЕОБайден пояснив, що санкції застосують і в разі гібридних атак Росії
21:14
Половина українських стартапів не мають доходу – дослідження
21:00
Новини 20 січня: війська РФ біля кордону, нові санкції США
20:52
Єврокомісія залучить Україну до процесу сертифікації "Північного потоку-2" – Міненерго
20:50
В Австрії частково схвалили загальну обов’язкову вакцинацію від коронавірусу
20:46
Офіційний курс: гривня трохи зміцнилась
20:37
Кістяк підрозділів тероборони уже сформовано, зброї вдосталь – командувач
Усі новини...