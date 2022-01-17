Кримським активістам загрожують тривалі терміни у Росії

17 січня у Південному окружному військовому суді державний обвинувач озвучив пропоновані терміни ув'язнення для членів "Хізб ут тахрір" журналіста Ремзі Бекірова, правозахисника Ризи Ізетова, активістів Шабана Умерова, Фархада Базарова та Раїма Айвазова – приблизно по 18 років кожному.

Джерело: "Кримська солідарність"

Деталі: Для Бекірова прокуратура запросила 18 років, для Ізетова та Умерова – по 18,5 років, Айвазову 18 років та 3 місяці, Базарову – 16 років.

Держобвинувачення запросило для всіх суворий режим і від року до півтора обмеження волі після визволення. Про це повідомив кореспондент "Кримської солідарності" із зали суду.

У своїх дебатах прокурор посилався на Конституцію Росії, яка регламентує свободу віросповідання одночасно зі світським характером російської держави.

У дебатах він посилався на свідчення прихованих свідків, записи прослуховування, на яких ідентифіковані голоси підсудних, висновки експертизи та рішення Верховного суду про визнання "Хізб ут-Тахрір" терористичною організацією від 14 лютого 2003 року.

Довідково: Їх звинувачують за статтями "Участь у діяльності терористичної організації", до 20 років позбавлення волі" та "Приготування до насильницького захоплення влади" до 10 років.