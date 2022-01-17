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Крымским активистам грозят длительные сроки в России

Понедельник, 17 января 2022, 14:19
Крымским активистам грозят длительные сроки в России
фото: тасс

17 января в Южном окружном военном суде государственный обвинитель озвучил предлагаемые сроки заключения для членов "Хизб ут_тахрир" журналиста Ремзи Бекирова, правозащитника Ризы Изетова, активистов Шабана Умерова, Фархада Базарова и Раима Айвазова – примерно по 18 лет каждому.

Источник: "Крымская солидарность"

Детали: Для Бекирова прокуратура запросила 18 лет, для Изетова и Умерова – по 18,5 лет, Айвазову 18 лет и 3 месяца, Базарову – 16 лет.

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Гособвинение запросило для всех строгий режим и от года до полутора ограничения свободы после освобождения. Об этом сообщил корреспондент "Крымской солидарности" из зала суда. 

В своих прениях прокурор ссылался на Конституцию России, которая "регламентирует свободу вероисповедания одновременно со светским характером российского государства". 

В прениях он ссылался на показания скрытых свидетелей, записи прослушки, на которых идентифицированы голоса подсудимых, заключения экспертизы и решение Верховного суда о признании "Хизб ут-Тахрир" террористической организацией от 14 февраля 2003 года. 

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Справка: Их обвиняют по статьям "Участие в деятельности террористической организации", до 20 лет лишения свободы" и "Приготовление к насильственному захвату власти", до 10 лет.

Украинская правда
Темы: КрымоккупацияРосcияполитзаключенныекрымские татары
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